Черноморский флот провёл 250 корабельных учений с начала года

Военный совет Черноморского флота подвёл итоги учебного года. Экипажи кораблей провели около 250 различных учений, в ходе которых выполнили более 600 боевых упражнений.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«В процессе подготовки к несению боевой службы экипажи кораблей и катеров отработали и успешно сдали порядка 150 курсовых задач», — отметили в пресс-службе.

Военнослужащие ЧФ также приняли участие в трёх международных военно-морских учениях. Четвёртые пройдут в декабре.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что морпехи Балтфлота провели тренировку на психологической полосе препятствий.