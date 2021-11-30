Черноморский флот провёл 250 корабельных учений с начала года

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Военный совет Черноморского флота подвёл итоги учебного года. Экипажи кораблей провели около 250 различных учений, в ходе которых выполнили более 600 боевых упражнений.
Черноморский флот провёл 250 корабельных учений с начала года
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«В процессе подготовки к несению боевой службы экипажи кораблей и катеров отработали и успешно сдали порядка 150 курсовых задач», — отметили в пресс-службе.

Военнослужащие ЧФ также приняли участие в трёх международных военно-морских учениях. Четвёртые пройдут в декабре.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что морпехи Балтфлота провели тренировку на психологической полосе препятствий.

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