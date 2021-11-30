Черноморский флот провёл 250 корабельных учений с начала года
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
«В процессе подготовки к несению боевой службы экипажи кораблей и катеров отработали и успешно сдали порядка 150 курсовых задач», — отметили в пресс-службе.
Военнослужащие ЧФ также приняли участие в трёх международных военно-морских учениях. Четвёртые пройдут в декабре.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что морпехи Балтфлота провели тренировку на психологической полосе препятствий.