Корабли России и Египта проведут совместные учения в Чёрном море

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Отряды кораблей ВМФ России и ВМС Египта 21 ноября планируют выйти в Чёрное море для проведения учений «Мост дружбы — 2020».
Корабли России и Египта проведут совместные учения в Чёрном море
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота. 

«Выход кораблей в море в связи с действующим штормовым предупреждением запланирован на 21 ноября», — заявили в ЧФ.

Российские и египетские водолазы приступили к подводному осмотру корпусов кораблей, участвующих в учениях, перед их выходом в море. 

«Водолазные специалисты отрабатывают противодиверсионные мероприятия согласно двусторонним договорённостям ВМФ России и ВМС Египта», — заявили в ЧФ.

От России в учениях задействованы экипажи фрегата «Адмирал Макаров», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево», патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и спасательного буксирного судна «Профессор Николай Муру», от Египта — фрегат «Александрия», корвет «Эль-Фатех» и ракетный катер «М. Фахми».

Ранее «Новый Севастополь» сообщил, что экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочёк» ЧФ провёл учение по ведению боя с кораблём условного противника в акватории Чёрного моря.

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