Шойгу прибыл с визитом в Египет

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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Каир для встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства страны Мухаммедом Ахмедом Заки.

Об этом сообщили в пресс-службе российского военного министерства.

Ожидается, что Шойгу возглавит делегацию России на шестом заседании российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

«Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также приоритетные темы российско-египетского военного и военно-технического сотрудничества», — говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение RT.

Ранее в Египте прошли первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны «Стрела дружбы 2019».

В конце июня Шойгу заявил о готовности России оказать содействие Египту в укреплении безопасности и поддержании стабильности в регионе.

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