Шойгу прибыл с визитом в Египет
Об этом сообщили в пресс-службе российского военного министерства.
Ожидается, что Шойгу возглавит делегацию России на шестом заседании российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
«Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также приоритетные темы российско-египетского военного и военно-технического сотрудничества», — говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение RT.
Ранее в Египте прошли первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны «Стрела дружбы 2019».
В конце июня Шойгу заявил о готовности России оказать содействие Египту в укреплении безопасности и поддержании стабильности в регионе.