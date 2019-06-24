Шойгу: Минобороны готово содействовать укреплению безопасности Египта

Россия призывает страны Ближнего Востока и Северной Африки решать конфликты путём диалога и готова оказать содействие Египту в укреплении безопасности и поддержании стабильности, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Министерство обороны России готово и дальше оказывать помощь египетским партнёрам в укреплении обороноспособности и безопасности страны и поддерживать стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — приводит ТАСС слова Шойгу в ходе встречи глав оборонных и дипломатических ведомств России и Египта в формате «2 + 2» в Москве.

Российский министр подчеркнул, что, хотя многие страны региона по-прежнему преодолевают кризис «арабской весны», экономическая и социальная обстановка в Египте остаётся стабильной.

Ранее Шойгу анонсировал совместные российско-египетские учения в августе в Рязанской области.