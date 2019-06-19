Российские десантники проведут учения со спецназовцами из Египта

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в августе в Рязанской области пройдут российско-египетские учения, в которых также примут участие военнослужащие из Белоруссии.

«В августе в Рязанской области состоится четвёртое совместное учение с подразделениями Вооружённых сил Арабской Республики Египет «Защитники дружбы». В этом учении будут задействованы и белорусские военнослужащие», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Шойгу также напомнил, что в эти дни тактическая группа ВДВ принимает участие в ежегодных совместных учениях «Славянское братство» в Сербии.

Ранее сообщалось, что десантники из России, Белоруссии и Сербии на полигоне под Белградом отработали вопросы блокирования и захвата базы незаконных вооружённых формирований.