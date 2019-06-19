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Российские десантники проведут учения со спецназовцами из Египта

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в августе в Рязанской области пройдут российско-египетские учения, в которых также примут участие военнослужащие из Белоруссии.
Российские десантники проведут учения со спецназовцами из Египта
  • РИА Новости

«В августе в Рязанской области состоится четвёртое совместное учение с подразделениями Вооружённых сил Арабской Республики Египет «Защитники дружбы». В этом учении будут задействованы и белорусские военнослужащие», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Шойгу также напомнил, что в эти дни тактическая группа ВДВ принимает участие в ежегодных совместных учениях «Славянское братство» в Сербии. 

Ранее сообщалось, что десантники из России, Белоруссии и Сербии на полигоне под Белградом отработали вопросы блокирования и захвата базы незаконных вооружённых формирований.

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