Российские десантники проведут учения со спецназовцами из Египта
- РИА Новости
«В августе в Рязанской области состоится четвёртое совместное учение с подразделениями Вооружённых сил Арабской Республики Египет «Защитники дружбы». В этом учении будут задействованы и белорусские военнослужащие», — приводит РИА Новости слова Шойгу.
Шойгу также напомнил, что в эти дни тактическая группа ВДВ принимает участие в ежегодных совместных учениях «Славянское братство» в Сербии.
Ранее сообщалось, что десантники из России, Белоруссии и Сербии на полигоне под Белградом отработали вопросы блокирования и захвата базы незаконных вооружённых формирований.