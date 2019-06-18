Десантники из России, Белоруссии и Сербии уничтожили лагерь условных боевиков

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Десантники из России, Белоруссии и Сербии на полигоне под Белградом отработали вопросы блокирования и захвата базы незаконных вооружённых формирований.
Десантники из России, Белоруссии и Сербии уничтожили лагерь условных боевиков
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В рамках первого этапа совместного международного учения «Славянское братство — 2019» десантники из России, Сербии и Белоруссии отработали вопросы взаимодействия при проведении совместной операции по блокированию и уничтожению базы незаконных вооружённых формирований», — приводит Интерфакс сообщение российского Минобороны.

Отмечается, что десантники при огневой поддержке боевых машин десанта БМД-2 ВДВ России, БРДМ и спецавтомобилей сербской армии блокировали и уничтожили лагерь незаконного вооружённого формирования.

Ранее «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ сообщал, что морские пехотинцы отработали погрузку на десантный корабль.

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