Десантники из России, Белоруссии и Сербии уничтожили лагерь условных боевиков

Десантники из России, Белоруссии и Сербии на полигоне под Белградом отработали вопросы блокирования и захвата базы незаконных вооружённых формирований.

«В рамках первого этапа совместного международного учения «Славянское братство — 2019» десантники из России, Сербии и Белоруссии отработали вопросы взаимодействия при проведении совместной операции по блокированию и уничтожению базы незаконных вооружённых формирований», — приводит Интерфакс сообщение российского Минобороны.

Отмечается, что десантники при огневой поддержке боевых машин десанта БМД-2 ВДВ России, БРДМ и спецавтомобилей сербской армии блокировали и уничтожили лагерь незаконного вооружённого формирования.

Ранее «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ сообщал, что морские пехотинцы отработали погрузку на десантный корабль.