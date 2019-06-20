Главы МИД и Минобороны России и Египта проведут переговоры в формате «2 + 2»

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Переговоры с участием министров иностранных дел и обороны России и Египта в формате «2 + 2» состоятся в Москве 24 июня.
Главы МИД и Минобороны России и Египта проведут переговоры в формате «2 + 2»
  • РИА Новости

«В ходе предстоящих консультаций планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на сирийский и ливийский кризисы, положение в Судане, проблематику безопасности в районе Персидского залива, ближневосточное урегулирование, вопросы борьбы с терроризмом и нераспространения оружия массового уничтожения», — говорится в комментарии российского МИД.

Также стороны обсудят двустороннее сотрудничество.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в августе в Рязанской области пройдут российско-египетские учения, в которых также примут участие военнослужащие из Белоруссии.

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