Главы МИД и Минобороны России и Египта проведут переговоры в формате «2 + 2»

Переговоры с участием министров иностранных дел и обороны России и Египта в формате «2 + 2» состоятся в Москве 24 июня.

«В ходе предстоящих консультаций планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на сирийский и ливийский кризисы, положение в Судане, проблематику безопасности в районе Персидского залива, ближневосточное урегулирование, вопросы борьбы с терроризмом и нераспространения оружия массового уничтожения», — говорится в комментарии российского МИД.

Также стороны обсудят двустороннее сотрудничество.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в августе в Рязанской области пройдут российско-египетские учения, в которых также примут участие военнослужащие из Белоруссии.