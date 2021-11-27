«Проводник интересов США»: почему в Германии представитель зелёных выступил против «Северного потока — 2»

Кандидат в министры экономики ФРГ, сопредседатель партии зелёных Роберт Хабек раскритиковал «Северный поток — 2». По его словам, проект никогда не был сугубо экономическим, а является якобы стратегическим, оказывающим «давление на Украину» и усиливающим «зависимость немецкой политики». Ранее Киев призвал новую правящую коалицию в Германии, в которую входят и зелёные, занять более жёсткую позицию по «Северному потоку — 2». По мнению экспертов, необоснованные обвинения Хабека в адрес газопровода — популизм и попытка настроить новое правительство ФРГ против российско-немецкого газового проекта. На деле же запуск трубопровода — исключительно коммерческий проект, который выгоден Германии, подчёркивают аналитики.

Кандидат в министры экономики Германии, сопредседатель партии «Союз 90/Зелёные» Роберт Хабек раскритиковал газопровод «Северный поток — 2» в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Северный поток — 2» никогда не был исключительно частным экономическим проектом, — заявил Хабек. — Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики».

Как отмечет издание, на посту министра экономики под надзор Хабека также перейдёт Федеральное сетевое агентство Германии (BNA), которое недавно приостановило процесс сертификации газопровода.

Ранее, 24 ноября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал новую правящую коалицию в Германии, которая сейчас состоит из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), зелёных и Свободной демократической партии (СвДП), занять более жёсткую позицию по «Северному потоку — 2». Об этом он заявил в комментарии агентству РБК-Украина.

«Процесс сертификации проекта должен полностью соответствовать не только букве, но и духу европейского законодательства», — заявил Кулеба.

В тот же день Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчёт, в котором говорится, что введение в эксплуатацию «Северного потока — 2» «до 2024 года будет вести к ежегодному сокращению доходов Украины от транзита газа примерно на $1,2 млрд».

«На протяжении последних пяти лет за предоставление «Газпрому» возможности эксплуатировать свои газотранспортные сети Украина получала в среднем чуть более 2,5 млрд долларов США в год», — говорится в документе.

МВФ ожидает, что в 2021 году Киев получит за транзит газа примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы.

Символика МВФ

Reuters

© Yuri Gripas

В отчёте фонда также подчёркивается, что предстоящее завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» в будущем «может повысить уязвимость Украины с точки зрения энергетической безопасности».

«Необоснованные обвинения»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, критическое высказывание кандидата в министры экономики Германии о «Северном потоке — 2» — чистейшей воды популизм.

«Необоснованные обвинения Хабека в адрес газопровода, в том числе заявление о том, что проект якобы усиливает зависимость немецкой политики, не более чем слова и попытка настроить уже сформировавшуюся правительственную коалицию ФРГ против «Северного потока — 2», — подчеркнул аналитик в беседе с RT.

По словам Данюка, на деле запуск трубопровода — исключительно коммерческий проект, который выгоден в первую очередь Германии, поскольку превращает её в некий газовый хаб, способный снабжать голубым топливом всю Европу.

Что касается заявления Хабека о якобы давлении «Северного потока — 2» на Украину, то оно также не выдерживает никакой критики, полагает эксперт. По его словам, именно действия украинских властей подтолкнули российское руководство к поиску дополнительных путей доставки газа в Европу.

«В том, что Киев не является надёжным партнёром, который может очень своенравно закрутить вентили или просто воровать газ, ни Россия, ни её новый газопровод не виноваты. Украина пыталась использовать своё территориальное положение как инструмент шантажа. Москва от всего этого несла колоссальные убытки. И дело именно в экономической целесообразности транзита газа через Украину в больших объёмах», — пояснил Данюк.

К тому же, по словам аналитика, это небезопасно, поскольку украинская газотранспортная система «изношена и нуждается в скорейшей модернизации».

В свою очередь, заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с RT отметил, что цифры, приведённые в докладе МВФ, говорят о «снижении сверхприбылей, которые Киев извлекал из положения эксклюзивного транзитёра».

«Эти заработки сократились уже в этом году, то есть ещё до запуска нового трубопровода. Украина же на протяжении долгих лет делала всё возможное и невозможное, чтобы потерять транзит российского газа. А теперь в Киеве бегают и кричат, что РФ лишает их транзитных платежей», — заявил аналитик.

В то же время, подчеркнул Гривач, украинская сторона даже не предпринимает попыток, чтобы установить конструктивный диалог о транзите на взаимовыгодных условиях.

«Не вкладывается Киев и в свою ГТС, построенную ещё в советские времена и нуждающуюся теперь в поддержании работоспособного состояния», — добавил эксперт.

Что же касается фигуры Хабека, который вступился за Киев, то кандидат в министры экономики Германии от зелёных, как и большинство других представителей этой политической силы, является «проводником интересов США на территории Германии», отметил Никита Данюк.

Символика «Северного потока — 2»

globallookpress.com

© Stefan Sauer/dpa

«А заявления Хабека, как и в целом почти вся повестка зелёных, — не более чем прикрытие, маскирующее американский след. Ведь газ — один из самых экологичных видов топлива. Отказавшись от него, Германия вынуждена будет увеличивать добычу угля, который намного более вреден с точки зрения выбросов в окружающую среду. Но зелёных это не останавливает, они слепо следуют курсу Вашингтона», — считает эксперт.

Газовая одержимость

Напомним, Соединённые Штаты последовательно выступают против ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Еще в 2019 году Госдеп США инициировал принятие так называемого закона о защите европейской энергетической безопасности (PEESA), на основании которого Вашингтон теперь регулярно вводит санкции против людей и компаний, участвующих в реализации газового проекта. К примеру, 23 ноября Минфин США ввёл очередные санкции, теперь — в отношении компании Transadria и судна Marlin за их причастность к проекту.

В МИД РФ осудили американские рестрикции. Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, введённые американской администрацией санкции выглядят «как проявление уже настоящей одержимости».

«Ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию. Аргументы об исключительно коммерческом характере этого газопровода, являющегося действительно чрезвычайно важным для стабильного энергообеспечения и поддержания конкурентоспособности Германии и Евросоюза в целом, хорошо известны», — отметила она во время брифинга.

Захарова также подчеркнула, что односторонние антироссийские санкции нелегитимны и бьют в том числе по союзникам США — Германии и ЕС.

«Ситуация подтверждает, что на интересы своих же коллег в Вашингтоне, мягко говоря, в принципе не обращают внимания и мало ими озабочены», — заметила официальный представитель МИД России.

Она также обратила внимание на лицемерную политику Вашингтона по отношению к Москве.

«США одной рукой возводят барьер, причём делают это весьма лицемерно, для экспорта российских энергоресурсов на европейский рынок, а другую руку протягивают, уговаривая нас и иные добывающие страны «качать» больше, чтобы сбить у себя цены», — сказала Захарова.

«Придётся считаться»

По мнению Никиты Данюка, зелёные, в большинстве своём поддерживающие агрессивный курс Соединённых Штатов в отношении «Северного потока — 2», после получения ряда ключевых позиций в немецком правительстве, в том числе места главы МИД и министра экономики, попробуют помешать сертификации газопровода. Кроме того, эксперт допустил ситуацию, при которой «Северный поток — 2» первоначально будет запущен не на полную мощность.

«Всего он может переправлять 55 млрд кубометров газа в год. Сначала, вероятно, Берлин позволит задействовать его примерно на 50%. Однако даже в таких условиях, учитывая нынешние цены на голубое топливо и рост экономики в постпандемийный период, «Северный поток — 2» через несколько лет окупится», — отметил аналитик.

Однако полностью остановить реализацию проекта у зелёных в ФРГ не выйдет, уверен Данюк.

«Северный поток — 2» в Германии

globallookpress.com

© Stefan Sauer/dpa

«Немецкий бизнес, который до этого момента находился больше в тени и не так часто подавал свой голос, сейчас, во времена пандемии, очень сильно взбунтуется, если зелёные продолжат притеснять «Северный поток — 2». Кроме того, из-за энергетического кризиса в Европе и ожидаемо холодной зимы может произойти коллапс экономики ФРГ и других европейских стран, если газопровод так и не заработает», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Алексей Гривач прогнозирует, что процесс сертификации «Северного потока — 2» будет завершён в Германии в ближайшие месяцы.

«Если зима будет холодной, газопровод может быть запущен в работу уже в этом отопительном сезоне. Россия с партнёрами построила его и подготовила к работе, несмотря на колоссальное противодействие США и их сателлитов. При этом конъюнктура сейчас такова, что скорейший запуск «Северного потока —2» нужен, прежде всего, европейским и немецким потребителям. Поэтому зелёным, если они хотят удержаться у власти, придётся с этим считаться», — заключил аналитик.