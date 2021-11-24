Глава МИД Украины призвал Германию к более жёсткой позиции по «Северному потоку — 2»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал новую правящую коалицию в Германии занять более жёсткую позицию по газопроводу «Северный поток — 2».
Глава МИД Украины призвал Германию к более жёсткой позиции по «Северному потоку — 2»
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РБК-Украина.

«Мы призываем новую немецкую коалицию к более жёсткой позиции по «Северному потоку — 2», — заявил Кулеба.

По его словам, «процесс сертификации проекта должен полностью соответствовать не только букве, но и духу европейского законодательства».

Ранее в Германии представили текст соглашения новой правящей коалиции страны, состоящей из Социал-демократической партии Германии, «Зелёных» и либеральной Свободной демократической партии.

В документе говорится о готовности новых властей ФРГ к конструктивному диалогу с Россией.

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что есть «очень большие шансы» не допустить запуск газопровода «Северный поток — 2» на полную мощность.

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