«Политическая кампания»: какие меры предлагает Байден для изменения работы полиции

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Ирина Таран, Елизавета Комарова
Президент США Джо Байден заявил, что быть американским полицейским «очень непросто». По его словам, он хочет быть уверенным в том, что у правоохранителей есть всё необходимое, чтобы исполнять свой долг, защищая американцев. В связи с этим глава Белого дома пообещал инвестировать $300 млн в программы по адресной работе полиции с населением, чтобы предотвратить возможное насилие. Однако, по мнению аналитиков, цель президентских инициатив не реальная борьба с преступностью, а стремление отвлечь внимание граждан от ошибок главы государства во внутренней и внешней политике.
«Политическая кампания»: какие меры предлагает Байден для изменения работы полиции
  • Президент США Джо Байден / американские полицейские
  • © Reuters / Leah Millis, AP Photo / Patrick Semansky

Президент США Джо Байден заявил, что в Соединённых Штатах «очень непросто» быть офицером полиции, а потому он хочет убедиться, что у правоохранителей есть все инструменты, позволяющие быть им защитниками, в которых нуждается американское общество.

«В наше время быть полицейским в Америке очень непросто. Поэтому я хочу быть уверенным, что у вас есть всё необходимое, чтобы быть партнёрами и защитниками, в которых нуждаются ваши сообщества. Чтобы, когда вы видите, в чём нуждаются ваши сообщества и что требуется от вас, не возникало (нехватки ресурсов. — RT)... Ресурсов, необходимых для вашей работы, будет больше, а не меньше», — сказал глава Белого дома, обращаясь к правоохранителям.

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Он также предложил инвестировать в адресную работу полицейских с населением, которая, по его словам, уже «даёт результаты».

«(Инвестировать в. — RT) подготовку, о которой просили вы и сообщества, программы на уровне общин и своевременные меры, которые могут предотвратить насилие прежде, чем оно произойдёт. Дадим конкретные указания, объясняющие, что сообщества могут и должны использовать средства по программе «План спасения Америки» — $350 млрд, выделенных в помощь городам, штатам, округам, племенам, чтобы они нанимали и оплачивали работу полицейских. Многие города — от Альбукерке до Сент-Пола — так и поступают», — сообщил Байден.

Он уточнил, что в своём проекте бюджета предложил выделить дополнительные $300 млн на поддержку адресной работы полицейских с населением по всей стране.

«Сложно (работать. — RT), когда вы не знаете, кого защищаете. И самый лучший способ узнать этих людей подразумевает больше полиции», — считает президент.

По его словам, чтобы противостоять «эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия», необходимо действовать сообща.

  • Американский полицейский
  • AP
  • © Chris Carlson

«Я всем сердцем верю, что если мы снабдим вас всем необходимым, то вам будет под силу абсолютно всё. Мы способны сплотить эту страну для борьбы с нашими общими врагами: гневом, неприязнью, ненавистью, экстремизмом, расизмом, беззаконием, насилием, болезнями, безработицей и безысходностью», — подчеркнул он.

Эксперты полагают, что заявления Байдена о важности работы полиции с гражданами (community policing) и «программ на уровне общин», а также о желании поддержать эти направления всё-таки больше «похожи на пиар-акцию».

«Таким образом американский лидер хочет отвлечь внимание населения от собственных ошибок во внешней и внутренней политике. Во всяком случае, реальные меры это не напоминает. Байден лишь отмечает возможность выделения средств на эти инициативы, однако предпринять ничего более конкретного он не может», — пояснил в интервью RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

  • Конгресс США
  • AP
  • © Jose Luis Magana

Он также считает сумму в $300 млн, которую Байден намерен выделить, недостаточной для этих целей в масштабах всей страны.

«Для одного штата таких денег, возможно, и хватит. Но что делать тогда остальным — большой вопрос», — говорит эксперт.

«Удержаться на плаву»

Стоит отметить, что тезисы Байдена относительно работы полицейских с населением и «программах на уровне общин» появились после того, как просьба президента к конгрессу принять закон имени Джорджа Флойда о реформе правоохранительной системы так и не была выполнена.

Ранее глава Белого дома называл 25 мая крайним сроком для одобрения таких инициатив.

«Законодательный акт призван бороться с систематическими неправомерными действиями сотрудников полицейских управлений, восстановить доверие между силами правопорядка и народом, которому им доверено служить и который им доверено защищать. Но для того чтобы завершить эту работу, не нужен целый год», — заявлял Байден в апреле.

Однако, несмотря на то что документ был одобрен палатой представителей ещё в марте, в сенате до сих пор не пришли к компромиссу по этому вопросу.

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Если же этот закон всё-таки вступит в силу, полицию обяжут отказаться от жёстких удушающих приёмов при задержании, а также создадут реестр случаев превышения полномочий правоохранителями.

Напомним, демократы выступили с инициативой принять закон о реформе полиции после трагического инцидента, произошедшего в мае прошлого года. Тогда афроамериканец Джордж Флойд скончался в результате силового приёма, который против него применил полицейский. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс: США захлестнули массовые протесты, которые пошли на спад только после того, как правоохранителя приговорили к 22,5 года тюремного заключения.

Чтобы в том числе отвлечь внимание общества от неопределённой ситуации с законом Джорджа Флойда, Байден и заговорил о сommunity policing и других программах, считает Юрий Рогулёв.

«Не прошла пока эта инициатива с законом Флойда, поэтому глава Белого дома решил сделать акцент на других идеях. Но всё это — поверхностные меры для отвода глаз. Однако Байдену нужно имитировать бурную деятельность в сфере полицейских реформ, чтобы его не обвиняли в неэффективности», — говорит политолог.

При этом он сомневается также в эффективности закона Джорджа Флойда, который до сих пор обсуждают сенаторы.

«Федеральные центры не имеют полномочий проводить общую реформу полиции. Они могут предлагать некие стандарты, связанные с деятельностью полиции, а примут это штаты или нет — другой вопрос», — пояснил эксперт.

  • Протесты после гибели Джорджа Флойда
  • Reuters
  • © Eric Miller

В свою очередь, политолог Александр Асафов отметил в комментарии RT, что если закон Джорджа Флойда всё-таки будет принят, это приведёт к коллапсу правоохранительных органов США.

«Это сразу же негативно скажется на уличной и прочей преступности, учитывая развитие масштабного миграционного кризиса в США, о котором американская власть предпочитает умалчивать», — считает аналитик.

Как подчеркнул Юрий Рогулёв, Байден сейчас находится в сложной ситуации: растёт недовольство его деятельностью, рейтинги падают.

«К тому же его призыв к конгрессу принять закон Джорджа Флойда был проигнорирован. И в данной ситуации главе Белого дома нужны какие-то шаги и пиар-акции, которые могли бы отвлечь внимание общественности от происходящего. На это как раз и нацелены его заявления о поддержке сommunity policing и инициативы в этой связи. Это некая политическая кампания, направленная на то, чтобы каким-то образом удержаться на плаву», — заключил эксперт.

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