«Переложит ответственность за проигрыш»: зачем Байден продлил режим ЧС из-за угрозы «вмешательства» в выборы в США

Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы. Такое сообщение опубликовано на сайте Белого дома. Указ о режиме ЧС был принят в Соединённых Штатах в 2018 году. Он позволяет руководству страны распространять санкции на лиц и организации, которых Вашингтон заподозрит во вмешательстве в американские избирательные кампании. Впервые документ был применён в 2019 году, когда США ввели рестрикции против нескольких граждан России, заявив, что они якобы пытались повлиять на ход выборов в конгресс в 2018-м. По словам аналитиков, тема вмешательства в последние годы стала излюбленным инструментом американских политиков, которые с её помощью объясняют свои неудачи. Эксперты не исключают, что в случае провала Демократической партии на следующих выборах в конгресс Белый дом может вновь обвинить во всём РФ или КНР.

Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы.

В заявлении американской администрации указывается: «Несмотря на отсутствие доказательств, что какая-либо иностранная держава повлияла на результаты (голосования. — RT) или процесс подсчёта голосов на выборах в США, иностранные государства всегда стремились использовать свободную и открытую политическую систему Соединённых Штатов в своих интересах».

Как отмечается в документе, «в последние годы распространение цифровых устройств и коммуникаций на базе интернета привело к появлению значительных уязвимостей, а также увеличило масштаб и интенсивность угрозы иностранного вмешательства».

«Способность лиц, находящихся полностью или в значительной степени за пределами Соединённых Штатов, вмешиваться в американские выборы или подрывать доверие общественности к ним, в том числе посредством несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и избирательных кампаний или тайного распространения пропаганды и дезинформации, по-прежнему представляет особую и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики страны», — считают в Белом доме.

Джо Байден

© AP Photo / Susan Walsh

В связи с этим, поясняют в администрации Байдена, объявленное 12 сентября 2018 года чрезвычайное положение должно оставаться в силе и после 12 сентября 2021 года.

«Поэтому в соответствии с разделом 202 (d) закона о чрезвычайных положениях — 50 U.S.C. 1622 (d) — я продлеваю на один год действие национального режима чрезвычайной ситуации, объявленного исполнительным указом 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы США или подрыва общественного доверия к ним», — отмечается на сайте президента США.

Чрезвычайное положение

Напомним, указ 13848 был подписан в 2018 году тогдашним президентом Дональдом Трампом в преддверии промежуточных выборов в конгресс США, которые состоялись в конце того же года. Стоит отметить, что документ принимался на фоне не утихавшей в США истерии по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года.

Согласно указу, директор национальной разведки обязан оценивать угрозы возможного иностранного вмешательства в выборы. Госдеп и Минфин, в свою очередь, должны предоставлять главе государства рекомендации по вопросу введения санкций в ответ на такое вмешательство.

Указ также предполагает применение дополнительных мер против стран, которые подрывают экономику США или вмешиваются в неё.

В 2019 и 2020 годах Трамп последовательно продлевал на год действие чрезвычайного положения.

Первые санкции в рамках действия нового указа были объявлены Вашингтоном в сентябре 2019 года. Минфин США ввёл тогда рестрикции в отношении российских граждан Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова.

Кроме того, под ограничения подпали компании Autolex Transport, Beratex Group Ltd и Linburg Industries.

Поводом для этих рестрикций стали сообщения, что РФ якобы вмешалась в промежуточные американские выборы в 2018 году. При этом никаких доказательств Вашингтон тогда не представил.

Российское дело

Несмотря на то что в указе не говорится, от каких стран исходит наибольшая угроза вмешательства в выборы, эксперты отмечают, что направлен он был прежде всего против РФ.

Первые обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы прозвучали в США ещё в конце 2016 года. Тогда же Вашингтон ввёл санкции против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты. Кроме того, были введены санкции против пяти российских ведомств и организаций, включая ФСБ и ГРУ.

Дональд Трамп

© AP Photo / Evan Vucci

США также выслали из страны 35 российских дипломатов по обвинению в разведывательной деятельности и закрыли РФ доступ к двум российским дипломатическим объектам на американской территории.

Для расследования «вмешательства в выборы в США» была создана специальная комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Она изучала этот вопрос около двух лет, однако никакого сговора между штабом Трампа и Кремлём так и не выявила.

В Москве неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве в американские выборы. Так, в 2020 году, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин напомнил, что США так и не смогли установить факт вмешательства.

«Вы сказали, что Россия активно работает, активно вмешивается. А я говорю: мы не вмешиваемся никуда. И более того, все расследования, которые были проведены официально в Соединённых Штатах, в том числе с использованием такого института, как специальный прокурор, ни к чему не привели», — сказал Путин.

«Фактор внутренней политики»

По словам аналитиков, нынешнее продление режима чрезвычайной ситуации, равно как и обвинения во вмешательстве в адрес РФ, — это часть американской внутриполитической борьбы.

«Данный указ о введении чрезвычайного положения в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США — фактор внутренней политики и политическая игра», — сказал в беседе с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Голосование на президентских выборах в США в 2016 году

© AP Photo / Seth Perlman

Эксперты констатируют, что тема вмешательства в выборы в последние годы стала излюбленным инструментом для политиков США, с помощью которого они объясняют свои неудачи. При этом, считают политологи, администрация Джо Байдена пока не решила, будет ли она разыгрывать карту вмешательства на грядущих выборах в конгресс, однако этот вариант остаётся рабочим, поэтому режим ЧС и был продлён.

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«Белый дом пока не знает, стоит ли использовать фактор иностранного вмешательства и в целом как проводить промежуточные выборы в конгресс. Учитывая, что для демократов, к которым относится Байден, на фоне событий в Афганистане складывается неудачная ситуация, фактор вмешательства иностранного государства в выборы может пригодиться. Не исключаю, что демократы своих оппонентов обвинят в сговоре с иностранным государством», — говорит Дробницкий.

Схожего мнения придерживается и заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Учитывая, что рейтинг демократов падает после афганских событий, Байден сейчас пытается предпринять шаги, которые не позволят республиканцам на промежуточных выборах отвоевать обе палаты конгресса. Если на предстоящих выборах сложится невыгодное для демократов соотношение сил, в результате которого они утратят хотя бы одну из палат конгресса, Байден переложит ответственность за проигрыш на иностранное вмешательство, обвинив в нём Россию или Китай», — заявил аналитик в беседе с RT.

В целом опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что тема иностранного вмешательства в выборы ещё долго будет играть важную роль в американских внутриполитических процессах.