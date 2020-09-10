Трамп продлил режим санкций из-за «угрозы иностранного вмешательства»

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Американский президент Дональд Трамп уведомил конгресс о продлении действия указа 2018 года о санкциях в связи с чрезвычайным положением из-за «угрозы иностранного вмешательства в выборы».
Трамп продлил режим санкций из-за «угрозы иностранного вмешательства»
  • Reuters

При этом, как подчеркнул глава государства, нет никаких свидетельств того, что иностранная держава изменила результаты или подсчёт голосов на каких-либо выборах в Соединённых Штатах.

Несмотря на это, как говорится в сообщении Белого дома, иностранные державы «исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки». 

Трамп отметил, что распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости и «увеличило масштабы и интенсивность угрозы» иностранного вмешательства.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон «ясно дал понять» Китаю, России и другим странам, что те, кто попытается «вмешаться» в американские выборы, столкнутся с «чрезвычайными последствиями».

В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва «предвидит и уже ощущает» новую волну обвинений во «вмешательстве» в американские выборы.

В Кремле отмечали, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.

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