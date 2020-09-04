В Белом доме предупредили о последствиях «вмешательства» в выборы

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон «ясно дал понять» Китаю, России и другим странам, что те, кто попытается «вмешаться» в американские выборы, столкнутся с «чрезвычайными последствиями».

Об этом он заявил журналистам.

«Мы провели красную линию и ясно дали понять Китаю, России, Ирану и другим, что любой, кто попытается вмешаться в выборы, столкнётся с чрезвычайными последствиями», — цитирует РИА Новости советника Трампа.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва «предвидит и уже ощущает» новую волну обвинений во «вмешательстве» в американские выборы.

В Кремле отмечали, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.