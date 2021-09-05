«Не может быть пунктом повестки дня»: Песков исключил обсуждение принадлежности Крыма на встрече Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть темой для обсуждения на переговорах Владимира Путина и Владимира Зеленского. Представитель Кремля отметил, что по этой причине подготовка саммита лидеров двух стран не продвинулась. Он напомнил, что Путин «чётко подтвердил» свою готовность к встрече, однако взаимной политической воли из Киева российская сторона не видит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть темой для обсуждения на переговорах Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Представитель Кремля отметил, что по этой причине подготовка саммита лидеров двух стран не продвинулась.

«Они не то что упирались — дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. Как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Крым с какой точки зрения? Явно не с той точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться — что называется, воз и ныне там», — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

При этом российский лидер «чётко подтвердил», что готов к встрече с Зеленским. Путин считает, что нынешнее печальное состояние российско-украинских отношений «никуда не годится», напомнил Песков. По его словам, такой же взаимной политической воли из Киева российская сторона не видит.

Отвечая на вопрос о результатах встречи Зеленского с президентом Украины Джо Байденом, Песков допустил, что Украина «превращается в анти-Россию».

«Очевидно, что да, если исходить из тех моментов, которые, очевидно, Москве не нравятся», — отметил пресс-секретарь.

В частности, Песков напомнил, что стремление Украины в Североатлантический альянс и поддержка со стороны США представляют непосредственную угрозу для России: «Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам».

Представитель Кремля также отметил, что в политике Киева пока доминирует «русофобский подход». По его словам, политические силы на Украине, которые обладают более взвешенным и сбалансированным подходом в отношении обсуждения самых острых вопросов с Россией, в настоящий момент «сидят под домашним арестом».

«Грубо, абсолютно, что называется, через колено, сидят под домашним арестом, и суд только штампует продление этого домашнего ареста. Вот что мы видим, поэтому пока доминирует вот такой русофобский подход во всём и вся», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ-2021 заявил, что рассчитывает на восстановление российско-украинских отношений.

«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше если это произойдёт рано — чем раньше, тем лучше, — мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — сказал он.

РИА Новости

© Евгений Паулин

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. С момента воссоединения полуострова с Россией в Киеве систематически озвучивают идеи по «возвращению Крыма». При этом в Москве неоднократно подчёркивали, что территориальная принадлежность полуострова не обсуждается. Об этом, в частности, говорил и президент России.

Вопрос о возможной встрече с российским лидером Зеленский поднял в апреле в ходе обращения к народу. Говоря о восстановлении режима полного прекращения огня в Донбассе, Зеленский заявил, что «каждый месяц» бывает на линии разграничения, после чего обратился к российскому президенту с предложением провести прямые переговоры.

«Господин Путин! Я готов пойти ещё дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война», — заявил Зеленский.

Комментируя предложение украинского лидера, Владимир Путин отметил, что в последнее время Киев совершил много шагов, разрушающих межгосударственные отношения. При этом он подчеркнул, что, если Владимир Зеленский выберет путь восстановления отношений между странами, Москва это будет только приветствовать.

«Если речь идёт о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — сказал Путин.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT высказал мнение, что диалог лидеров будет иметь смысл, когда президент Зеленский «признает, что Крым российский».

«Это может стать стартовой точкой для обсуждения важных межгосударственных вопросов», — заключил он.

Депутат отметил, что беседа украинской стороны с Россией о Крыме исключена, а говорить о преследовании русского языка на Украине Зеленский откажется.

«Вот и получается, что тем для разговора у него нет, а проведение «Крымской платформы» и популистские заявления о «возвращении» полуострова мы расцениваем как вмешательство в наши внутренние дела и посягательство на нашу территориальную целостность», — заметил Бальбек.