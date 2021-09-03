Путин выразил надежду на полноформатное восстановление отношений с Украиной

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Российско-украинские отношения должны восстановиться «чем раньше, тем лучше», заявил во время пленарного заседания ВЭФ-2021 российский президент Владимир Путин.
Путин выразил надежду на полноформатное восстановление отношений с Украиной
  • Reuters

Отвечая на вопрос, настанет ли день, когда на ВЭФ или ПМЭФ приедет президент Украины, Путин сказал, что очень на это рассчитывает.

«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной и рано или поздно, а лучше если это произойдёт рано — чем раньше, тем лучше — мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что именно украинские избиратели должны определять уровень качества и результаты работы тех людей, за которых они проголосовали.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского.

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