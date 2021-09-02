Песков высказался о возможности встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Известия» оценил возможность встречи Путина и Зеленского.

По его словам, «ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения».

«Но при этом по линии администраций президента — офис президента Украины и администрация президента России, — пока (стороны) далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи», — заявил Песков.

В июле Песков сообщал, что подвижек по подготовке встречи президентов пока нет.

В Кремле отмечали, что российский президент готов вести диалог с украинским лидером, но за исключением тех вопросов, которые обсуждать бесполезно.