Песков заявил, что подвижек по подготовке встречи Путина и Зеленского пока нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что подвижек по подготовке встречи президентов России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет.
- Reuters
- © Ian Langsdon
Об этом информирует РИА Новости.
«Нет. Подвижек пока нет», — сообщил Песков.
Ранее Песков заявил, что Путин готов вести диалог с Зеленским, но за исключением тех вопросов, которые обсуждать бесполезно.
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