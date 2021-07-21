Песков заявил, что подвижек по подготовке встречи Путина и Зеленского пока нет

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что подвижек по подготовке встречи президентов России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет.
Песков заявил, что подвижек по подготовке встречи Путина и Зеленского пока нет
  • Reuters
  • © Ian Langsdon

Об этом информирует РИА Новости.

«Нет. Подвижек пока нет», — сообщил Песков.

Ранее Песков заявил, что Путин готов вести диалог с Зеленским, но за исключением тех вопросов, которые обсуждать бесполезно.

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