В Кремле заявили о русофобской политике Киева

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил о русофобской политике Киева.
В Кремле заявили о русофобской политике Киева
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

По его словам, политические силы на Украине, которые обладают более взвешенным и сбалансированным подходом в отношении обсуждения самых острых вопросов с Россией, в настоящий момент «сидят под домашним арестом».

«Грубо, абсолютно, что называется, через колено, сидят под домашним арестом, и суд только штампует продление этого домашнего ареста. Вот что мы видим, поэтому пока доминирует вот такой русофобский подход во всём и вся», — цитирует его ТАСС.

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста председателю политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку до 31 октября.

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