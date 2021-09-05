В Кремле заявили о русофобской политике Киева
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По его словам, политические силы на Украине, которые обладают более взвешенным и сбалансированным подходом в отношении обсуждения самых острых вопросов с Россией, в настоящий момент «сидят под домашним арестом».
«Грубо, абсолютно, что называется, через колено, сидят под домашним арестом, и суд только штампует продление этого домашнего ареста. Вот что мы видим, поэтому пока доминирует вот такой русофобский подход во всём и вся», — цитирует его ТАСС.
Ранее Печерский районный суд Киева принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста председателю политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку до 31 октября.