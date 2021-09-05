Песков высказался о возможности встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» высказался о возможности встречи российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

«Если говорить о политической воле президента Путина, он её чётко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, — это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять», — цитирует Пескова ТАСС.

Вместе с этим пресс-секретарь президента добавил, что российская сторона пока не видит такой же взаимной политической воли со стороны Киева.

Также Песков отметил, что вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи лидеров России и Украины.

Ранее Путин выразил надежду на полноформатное восстановление отношений с Украиной.