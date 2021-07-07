«Не нужно нарушать государственную границу»: в Кремле ответили на заявление британского МИД о кораблях в Чёрном море

Российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Великобритании, который в ходе обсуждения инцидента с эсминцем Defender в Чёрном море заявил о планах Лондона продолжать заходить в «территориальные воды Украины». В Кремле отметили, что для избежания аналогичных ситуаций «просто не нужно нарушать государственную границу Российской Федерации».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки незаконного входа в российскую акваторию не останутся без ответа. Он отметил, что российская сторона неоднократно отмечала, что будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море.

«Поэтому в данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать», — сказал Песков.

Как сказал пресс-секретарь президента, пограничники будут выполнять предписанные им по инструкциям действия, «весь дипломатический инструментарий также будет задействоваться».

Рассуждая о способах избежать подобных инцидентов, Песков отметил, что для этого «просто не нужно нарушать государственную границу Российской Федерации».

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender, заявил, что ВМС Великобритании продолжат заходить в «территориальные воды Украины».

«Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом», — приводит РИА Новости слова Рааба.

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Комментируя заявление Рааба, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв отметил, что речь идёт о ситуации, где не может быть двух мнений.

«Любой заход в российские территориальные воды без согласования с российской стороной любых судов третьих стран будет, во-первых, рассматриваться как провокация, а во-вторых, будет получать соответствующий отпор, с учётом режима охраны государственных границ и защиты суверенитета РФ», — сказал сенатор в беседе с корреспондентом RT.

Он добавил, что этот вопрос «предельно чётко» обозначил президент. «Не советовал бы никому пытаться проверить на прочность нашу твёрдую позицию в этом вопросе», — заключил Косачёв.

Инцидент с эсминцем

Напомним, что 23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ отреагировали на нарушение российской госграницы британским эсминцем Defender. Корабль, не отвечая на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

ФСБ России опубликовала видео с предупредительной стрельбой по курсу британского эсминца. На записи слышно, как сотрудники погранслужбы предупреждают экипаж корабля о недопустимости нарушения границы и требуют изменить курс, после чего открывают предупредительную стрельбу.

Вскоре после инцидента в Кремле назвали действия британских военных «сознательной провокацией», отметив, что подобная активность не соответствует международному праву. Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «фиаско» с эсминцем Defender в Чёрном море останется пятном на репутации британского флота.

Позднее о ситуации с британским судном высказался Владимир Путин. Президент назвал эти события провокацией, которая готовилась не только британской стороной, но и США. По словам Путина, ещё до непосредственного инцидента с кораблём в воздух поднялся «американский разведывательный стратегический самолёт».

«Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что эсминец зашёл и, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолёта-разведчика вскрыть действия наших вооружённых сил по пресечению подобных провокаций, смотрел, что, где у нас включается, как работает, где чего находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным», — пояснил глава государства.

Впоследствии о намерениях США и Великобритании также высказался замглавы российского МИД Сергей Рябков. По его словам, Соединённые Штаты и Британия во время провокации с эсминцем Defender в Чёрном море пытались вскрыть систему береговой обороны России.

По словам Рябкова, Вашингтон и Лондон осознавали «глубину последствий и остроту подобного рода действий».

«И, безусловно, понимая характер нашей реакции, всё же пошли на подобного рода тестирование нашей решимости отвечать силовыми методами, пошли на попытки вскрыть нашу систему береговой обороны, контроля за акваторией — всё это тоже нам понятно», — сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».