В Британии вновь назвали провокацию Defender в Чёрном море «мирным проходом»

Британские власти по-прежнему полагают, что эсминец Defender, нарушивший российскую границу в Чёрном море, действовал согласно международному праву. Об этом заявил официальный представитель премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона.

Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который назвал инцидент провокацией.

«Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМС совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом», — цитирует Reuters представителя Джонсона.

Как заявил в ходе прямой линии Путин, данная провокация была комплексной и проводилась вместе с США.

По словам президента, российские вооружённые силы знали, что во время провокации были попытки отследить, как на подобные действия реагируют российские системы и военные. Путин подчеркнул, что поэтому ВС «давали такую информацию, которую считали нужной».

Глава государства также сообщил, что Defender зашёл в территориальные воды России днём, а до этого, утром, с военного аэродрома НАТО в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолёт.