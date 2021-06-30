Путин: ВС России знали о попытках «вскрыть» их действия после провокации Defender

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Российские вооружённые силы знали, что во время провокации британского эсминца в Чёрном море были попытки отследить, как на подобные действия реагируют российские системы и военные, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, поэтому ВС «давали такую информацию, которую считали нужным».
Путин: ВС России знали о попытках «вскрыть» их действия после провокации Defender
  • © РИА Новости / POOL

«Было очевидно, что эсминец зашёл, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолёта-разведчика вскрыть действия наших вооружённых сил по пресечению подобных провокаций: смотрели, что где у нас включается, как работает, где что находится, — мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, но меня военные извинят», — сказал Путин в ходе прямой линии.

Он подчеркнул, что британский корабль зашёл в территориальные воды России днём, а до этого, утром, с военного аэродрома НАТО в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолёт.

«Мы хорошо его видели, наблюдали», — отметил Путин.

Также глава государства рассказал, что не считает, что из-за инцидента мир стоял на пороге третьей мировой войны, «даже если бы мы потопили этот корабль».

Данная провокация была комплексной и проводилась вместе с США, добавил он.

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