Путин назвал провокацией инцидент с британским эсминцем в Чёрном море

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море.

Как отметил глава государства, он не считает, что из-за инцидента мир стоял на пороге третьей мировой войны, «даже если бы мы потопили этот корабль».

«Это, конечно, провокация, совершенно очевидная... Во-первых, она была комплексная и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашёл в наши терводы днём, а ещё рано утром, в 07:30, с одного из аэродромов натовских в Греции, с Крита по-моему, взлетел американский разведывательный стратегический самолёт», — сказал Путин.

23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

Как сообщили в Минобороны, российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения.

В оборонном ведомстве назвали произошедшее нарушением Конвенции ООН по морскому праву и потребовали от Лондона провести тщательное расследование. В МИД инцидент охарактеризовали как грубую провокацию.