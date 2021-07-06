Рябков: США и Британия пытались вскрыть систему береговой обороны России

Соединённые Штаты и Британия во время провокации с эсминцем Defender в Чёрном море пытались вскрыть систему береговой обороны России, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, вопрос не в том, какие корабли и самолёты ВМС США взаимодействовали с британским эсминцем.

«Вопрос в том, что Вашингтон и Лондон, прекрасно осознавая глубину последствий и остроту подобного рода действий и, безусловно, понимая характер нашей реакции, всё же пошли на подобного рода тестирование нашей решимости отвечать силовыми методами, пошли на попытки вскрыть нашу систему береговой обороны, контроля за акваторией — всё это тоже нам понятно», — сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».

Во время прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что провокация в Чёрном море недалеко от Крыма была комплексной и проводилась вместе с США.

По его словам, российские вооружённые силы знали, что во время провокации были попытки отследить, как на подобные действия реагируют российские системы и военные, поэтому ВС «давали такую информацию, которую считали нужным».

Британский корабль зашёл в территориальные воды России днём, а до этого, утром, с военного аэродрома НАТО в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолёт, за которым российские ВС наблюдали, сообщил Путин.

23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

Российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения.