В Британии пообещали новые заходы кораблей в «воды Украины»

ВМС Великобритании продолжат заходить в «территориальные воды Украины», заявил глава МИД страны Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender.

Как отмечается, британский корабль, вторгшийся в территориальные воды России, следовал самым коротким и прямым маршрутом.

«Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом», — приводит РИА Новости слова Рааба.

Он подчеркнул, что Великобритания «продолжит так делать».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты и Британия во время провокации с эсминцем Defender в Чёрном море пытались вскрыть систему береговой обороны России.

23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

Российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения.