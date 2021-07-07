В Крыму отреагировали на слова Рааба о возможности новых проходов британских кораблей

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о возможности новых проходов кораблей у берегов Крыма.

«Провокаторы высокого ранга, но любая провокация получит должный ответ. В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жёстко и адекватно», — сказал РИА Новости Гемпель.

23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

Российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender, заявил, что британские ВМС продолжат заходить в «территориальные воды Украины».