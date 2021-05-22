«Подмена диалога обвинениями»: в МИД России оценили заявление Вены о «нежелании» Москвы сотрудничать с ЕС

В МИД РФ заявили, что масштабное сотрудничество России и ЕС оказалось заблокировано после принятия Брюсселем антироссийских санкций и «подмены диалога агрессивной риторикой». Таким образом официальный представитель ведомства Мария Захарова ответила на слова главы австрийского МИД Александера Шалленберга. Ранее он заявил, что российская сторона якобы не демонстрирует желания вести диалог с ЕС.

Множество политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых участвовали Россия и ЕС, оказались заблокированы после введения Брюсселем антироссийских санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующая запись дипломата в Facebook стала ответом на заявления главы МИД Австрии Александера Шалленберга о якобы нежелании России наладить диалог с ЕС.

«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», — написала Захарова.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг высказал мнение, что диалогу между Россией и ЕС препятствует именно позиция Москвы. По его словам, отношения «носят напряжённый и отягощённый характер».

«Как говорится, танго танцуют вдвоём: ЕС хочет диалога, мы хотим иметь диалоговый канал, но для этого он должен быть и с другой стороны. Нам хотелось бы его появления», — заявил министр в эфире радиостанции О1.

Шалленберг отрицательно ответил на вопрос о заинтересованности российской стороны в диалоге. По его мнению, существует множество тем, по которым Брюссель хочет сотрудничать с Москвой, в частности, климат и энергетика. При этом, добавил министр, Россия «заработала сомнительную славу», попав под череду санкций.

«Я очень надеюсь на то, что тон скоро сменится и мы сможем найти способ сосуществования. Несомненно и то, что сейчас сделать это будет очень непросто», — заключил он.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек не согласился с оценкой ситуации австрийской стороной. По его словам, Москва демонстрирует заинтересованность в общении с Брюсселем, но диалог должен быть равноправным.

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«Нас связывают многовековые партнёрские отношения, но на сегодняшний день европейская политика почему-то перешла на санкционные рельсы и нравоучения, что мы считаем для себя неприемлемым. Мы готовы к диалогу и налаживанию сотрудничества, но только в формате полного равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела», — отметил депутат в беседе с RT.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин обратил внимание на сам факт оценки позиции России отдельно взятым зарубежным дипломатом.

«Подобное заявление из Австрии тоже звучит с позиции силы, потому что они вдруг взяли на себя ответственность определять наше поведение. В высшей степени непрофессионально и неэтично», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Архитектура этих отношений разрушена»

Ранее глава МИД России Сергей Лавров развёрнуто высказался о текущем состоянии отношений между РФ и ЕС. По словам министра, архитектура существовавших между Москвой и Брюсселем отношений была разрушена.

«Архитектура этих отношений, которая была беспрецедентно развита в своё время, разрушена Брюсселем в связи с теми событиями, которые произошли на Украине, в Крыму, и которые не понравились нашим западным коллегам», — сказал Лавров в марте в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Арой Айвазяном.

Лавров напомнил, что цепочка обмена санкциями стартовала в 2014 году — Брюссель «попытался всё свалить с больной головы на здоровую» после того, как вопреки своим обязательствам поддержал антиконституционный переворот на Украине.

Он подчеркнул, что Москва не будет оставлять без ответа выпады в отношении руководства страны, российских парламентариев и компаний, которые, по мнению ЕС, повинны только в том, что зарегистрированы в стране, объявленной Брюсселем агрессором без убедительных оснований.

аналогичную точку зрения высказали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЕС не является близким партнёром России по причине заморозки отношений. Как отметил Песков, раньше ЕС и РФ развивали отношения по многим направлениям, однако связи были прерваны по инициативе Брюсселя.

Вместе с тем Лавров позднее вновь высказался об отношениях с Европой, отметив, что ситуацию можно изменить. В интервью программе «Большая игра» на Первом канале министр заявил, что российская сторона готова возрождать отношения с Европейским союзом, но не будет стучаться в закрытую дверь.

По его словам, в Москве готовы возрождать отношения с ЕС, «чтобы они восстали практически из пепла», но для это необходимо «понимать, в чём заинтересован Евросоюз».