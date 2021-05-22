«Подмена диалога обвинениями»: в МИД России оценили заявление Вены о «нежелании» Москвы сотрудничать с ЕС
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Множество политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых участвовали Россия и ЕС, оказались заблокированы после введения Брюсселем антироссийских санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Соответствующая запись дипломата в Facebook стала ответом на заявления главы МИД Австрии Александера Шалленберга о якобы нежелании России наладить диалог с ЕС.
«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», — написала Захарова.
Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг высказал мнение, что диалогу между Россией и ЕС препятствует именно позиция Москвы. По его словам, отношения «носят напряжённый и отягощённый характер».
«Как говорится, танго танцуют вдвоём: ЕС хочет диалога, мы хотим иметь диалоговый канал, но для этого он должен быть и с другой стороны. Нам хотелось бы его появления», — заявил министр в эфире радиостанции О1.
Шалленберг отрицательно ответил на вопрос о заинтересованности российской стороны в диалоге. По его мнению, существует множество тем, по которым Брюссель хочет сотрудничать с Москвой, в частности, климат и энергетика. При этом, добавил министр, Россия «заработала сомнительную славу», попав под череду санкций.
«Я очень надеюсь на то, что тон скоро сменится и мы сможем найти способ сосуществования. Несомненно и то, что сейчас сделать это будет очень непросто», — заключил он.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек не согласился с оценкой ситуации австрийской стороной. По его словам, Москва демонстрирует заинтересованность в общении с Брюсселем, но диалог должен быть равноправным.Также на russian.rt.com «Распространённое в Брюсселе чувство предубеждённости»: депутат ЕП усомнился в политике санкций в отношении России
«Нас связывают многовековые партнёрские отношения, но на сегодняшний день европейская политика почему-то перешла на санкционные рельсы и нравоучения, что мы считаем для себя неприемлемым. Мы готовы к диалогу и налаживанию сотрудничества, но только в формате полного равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела», — отметил депутат в беседе с RT.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин обратил внимание на сам факт оценки позиции России отдельно взятым зарубежным дипломатом.
«Подобное заявление из Австрии тоже звучит с позиции силы, потому что они вдруг взяли на себя ответственность определять наше поведение. В высшей степени непрофессионально и неэтично», — отметил эксперт в беседе с RT.
«Архитектура этих отношений разрушена»
Ранее глава МИД России Сергей Лавров развёрнуто высказался о текущем состоянии отношений между РФ и ЕС. По словам министра, архитектура существовавших между Москвой и Брюсселем отношений была разрушена.
«Архитектура этих отношений, которая была беспрецедентно развита в своё время, разрушена Брюсселем в связи с теми событиями, которые произошли на Украине, в Крыму, и которые не понравились нашим западным коллегам», — сказал Лавров в марте в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Арой Айвазяном.
Лавров напомнил, что цепочка обмена санкциями стартовала в 2014 году — Брюссель «попытался всё свалить с больной головы на здоровую» после того, как вопреки своим обязательствам поддержал антиконституционный переворот на Украине.
Он подчеркнул, что Москва не будет оставлять без ответа выпады в отношении руководства страны, российских парламентариев и компаний, которые, по мнению ЕС, повинны только в том, что зарегистрированы в стране, объявленной Брюсселем агрессором без убедительных оснований.
аналогичную точку зрения высказали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЕС не является близким партнёром России по причине заморозки отношений. Как отметил Песков, раньше ЕС и РФ развивали отношения по многим направлениям, однако связи были прерваны по инициативе Брюсселя.
Вместе с тем Лавров позднее вновь высказался об отношениях с Европой, отметив, что ситуацию можно изменить. В интервью программе «Большая игра» на Первом канале министр заявил, что российская сторона готова возрождать отношения с Европейским союзом, но не будет стучаться в закрытую дверь.
По его словам, в Москве готовы возрождать отношения с ЕС, «чтобы они восстали практически из пепла», но для это необходимо «понимать, в чём заинтересован Евросоюз».
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