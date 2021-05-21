Боррель подготовит доклад по отношениям ЕС с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам саммита ЕС 24—25 мая подготовит доклад по отношениям с Россией. Об этом говорится в письме председателя Евросовета Шарля Мишеля в адрес лидеров стран блока.

По его словам, как и было согласовано на видеоконференции в марте, участники проведут стратегические дебаты по России.

Как заявил Мишель, дискуссия пройдёт на фоне «незаконных и провокационных шагов России как внутри государств — членов ЕС, так и за его пределами».

«Будущая дискуссия между нами могла бы быть с пользой оформлена докладом верховного представителя (Борреля. — RT) и Еврокомиссии в соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией», — отмечается в послании.

Ранее Боррель сообщил, что все страны — члены Европейского союза высказали нежелание обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией.

В начале мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что некогда развитая архитектура отношений с Европой к настоящему времени разрушена Брюсселем, который всё чаще стал прибегать к односторонним санкциям в обход решений Совбеза ООН — по примеру Вашингтона.