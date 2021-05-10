Боррель заявил о нежелании стран ЕС обострять отношения с Россией

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что все страны — члены Европейского союза высказали нежелание обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

«Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряжённости с Россией», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, намерен ли ЕС по просьбе Чехии высылать коллективно российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на неформальном саммите Евросоюза в португальском Порту попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному» дипломату России из-за ситуации вокруг расследования взрывов во Врбетице в 2014 году.