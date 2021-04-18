«Уважать общепризнанные права человека»: в РФ ответили на слова экс-президента Эстонии о запрете выдачи виз ЕС россиянам

В Госдуме подчеркнули, что нет никаких оснований для ограничения выдачи виз стран Евросоюза гражданам РФ. Так депутаты прокомментировали слова экс-президента Эстонии о том, что Европе якобы следует «взять тайм-аут» для визитов россиян. В комитете ГД по международным делам отметили, что Эстония должна уважать общепризнанные права человека, если рассчитывает быть полноценным членом ЕС. Депутаты также подчеркнули, что сейчас многие страны мира, напротив, заинтересованы в визитах россиян.

Никаких оснований для ограничения права въезда россиян на территорию Евросоюза не существует — так в Государственной думе прокомментировали слова бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, который призвал временно запретить выдачу виз в страны Евросоюза для россиян в интересах «безопасности Европы».

Как отметил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, высказывание Ильвеса противоречит праву на свободу передвижения.

«Если Эстония хочет быть полноценным членом Евросоюза и, соответственно, Шенгенской зоны, то она должна уважать общепризнанные права человека, которые защищаются всеми международными организациями, включая Организацию Объединённых Наций. В данном случае нет никаких оснований для того, чтобы ограничивать право въезда российских граждан на территорию Евросоюза, если они не имеют никаких судебных ограничений, не замешаны в криминале и т.д.», — сказал депутат в беседе с RT.

Бывший президент Эстонии ранее написал в Twitter, что выдачу виз в ЕС россиянам следует остановить из соображений «безопасности Европы».

«Возможно, нужно взять тайм-аут для всех, буквально всех визитов из России... Надо заморозить все визы, кроме поездок по семейным обстоятельствам. На кону стоит безопасность Европы. Довольно», — написал политик.

В Госдуме обратили внимание на то, что в Восточной Европе и прибалтийских странах в настоящее время превалируют антироссийские настроения. По мнению Морозова, высказывания Ильвеса могут указывать на стремление обратить на себя внимание ради продолжения карьеры.

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«Многие политики, особенно бывшие, эту тему педалируют. Во-вторых, этот человек, видимо, рассчитывает вновь получить какую-то должность либо в Эстонии, либо в международной организации и таким образом пытается заигрывать с теми, кто исповедует и продвигает эту антироссийскую истерику», — заключил депутат.

Кроме того, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что многие страны рассчитывают на туристов из России. Депутат привёл в пример Турцию, авиасообщение с которой Россия ранее ограничила. На этом фоне представители турецкого турбизнеса говорили о потенциальных убытках из-за отмены поездок россиян.

«Россияне — одни из лучших туристов. И это на протяжении десятилетий! Все радуются, бьются за российского туриста. В вопросах бизнеса Европа заинтересована», — подчеркнул Чепа в беседе с РЕН ТВ.

Эксперт Международного института гуманитарных политических исследований Владимир Брутер назвал слова экс-президента Эстонии не призывом, а провокацией. По мнению эксперта, деятельность некоторых политиков сводится именно к этому.

«В действительности, после того как они выпускают очередную такую провокацию, руководство главных стран Евросоюза, главных стран Запада говорит: «Мы совсем другие. Это он от себя», — сказал Брутер в комментарии RT.

Добавим, что с эстонской стороны часто звучат выпады в адрес России. В феврале в Минобороны прибалтийской страны рассказали, что считают Россию вероятным «агрессором».

В частности, как выразился глава оборонного ведомства Эстонии Калле Лаанет, наибольшую угрозу для безопасности республики якобы представляет именно политика России. Он рассказал, что после событий в Грузии в 2008 году в Эстонии решили, что наёмная армия стране не подходит. По его словам, до этого в Европе называли Россию «большим союзником» и говорили, что войны не будет. По мнению Лаанета, «в действительности всё оказалось иначе».

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Кроме того, он высказал предположение, что Эстония якобы может подвергнуться нападению со стороны РФ. По его мнению, Москва готова развязать войну по причине «социально-экономических» проблем внутри России.

В том же месяце Департамент внешней разведки Эстонии опубликовал доклад, в котором утверждается, что Москва продолжает представлять потенциальную военную угрозу для республики.

Помимо прочего, в феврале Таллин объявил персоной нон грата российского дипломата, который занимался в республике вопросами культуры и образования. В ходе ответных действий Москва выслала сотрудника посольства Эстонии.