Премьер Эстонии ответил на предложение присоединить страну к России

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на своей странице в Facebook отреагировал на предложение оппозиционных депутатов вынести вопрос о целесообразности вхождения страны в состав России на референдум.
Премьер Эстонии ответил на предложение присоединить страну к России
  • AFP
  • © Petras Malukas

Он подчеркнул, что «Независимость и суверенитет Эстонии вечны и неотчуждаемы».

Ратас заявил, что «ясно и чётко» осуждает «совершенно безответственное предложение депутатов рийгикогу от Партии реформ Антса Лаанеотса, Урмаса Круузе и Юри Яансона вынести на референдум идею или вопрос «Стало бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?».

Ранее, как сообщает РИА Новости, депутаты от оппозиционной Партии реформ выступили с предложением внести поправку в законопроект по референдуму о браке и включить вопрос о вхождении Эстонии в состав России.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», действует по сей день.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT заявил о незаконности претензий Эстонии по территории к России.

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