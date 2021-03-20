«Сохранить возможности для контактов»: как Иран проводит свою ядерную политику в условиях санкций со стороны США

Тегеран готовится провести холодные испытания модернизированного атомного комплекса в Араке. Об этом сообщили в Организации по атомной энергии Ирана. Речь идёт о первоначальном запуске систем комплекса. Ранее глава МИД республики Джавад Зариф подчеркнул, что США должны первыми вернуться к выполнению условий ядерной сделки, поскольку именно Вашингтон нарушил договорённости в 2018 году. По мнению экспертов, несмотря на твёрдость риторики, власти Ирана оставляют возможности для продолжения диалога с американской стороной. В свою очередь, администрация Джо Байдена заявляет о неготовности первой идти на уступки.

Тегеран проведёт холодные испытания своего модернизированного ядерного реактора в Араке в преддверии его полного ввода в эксплуатацию позднее в этом году, заявили в Организации по атомной энергии Ирана.

Представитель организации Бехруз Камальванди, которого цитирует агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ, сообщил, что холодные испытания, которые обычно включают в себя первоначальный запуск жидкостных систем и вспомогательных систем, состоятся в начале иранского Нового года, который наступит 21 марта.

«Иными словами, мы продвинули работу по части топлива, хранения и так далее», — сказал Камальванди.

Напомним, Иран согласился остановить реактор в Араке, расположенный примерно в 250 км к юго-западу от Тегерана, в рамках сделки 2015 года. Исламской республике было разрешено производить ограниченное количество тяжёлой воды, и Тегеран работал над перепроектированием установки. ИРИ заявляет, что планирует производить изотопы для использования в медицине и сельском хозяйстве.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому изданию Politico призвал Вашингтон вернуться к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Министр напомнил, что после подписания документа в 2015-м Иран выполнил взятые на себя обязательства, что было подтверждено МАГАТЭ. Республика продолжала придерживаться этих условий, однако в 2018 году администрация Дональда Трампа в одностороннем порядке покинула сделку.

«Теперь, если США хотят вернуться к сделке, пусть придерживаются того же порядка, с которого мы начинали. Они должны вернуться к соблюдению. Когда США перейдут к соблюдению, тогда же и Иран будет соблюдать (условия соглашения. — RT)», — заявил Зариф.

Джавад Зариф

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Он также разъяснил позицию Тегерана касательно переговоров с Вашингтоном по ядерной сделке.

«Так почему же мы не говорим? Не говорим мы потому, что говорить не о чем. У нас есть соглашение, мы говорили об этом соглашении с теми самыми людьми, которые сейчас в Белом доме, с теми самыми людьми, которые сейчас в Госдепартаменте», — сказал министр.

«Окно для переговоров»

Напомним, что подготовка к испытаниям в Араке — не первый за последнее время шаг ИРИ в ядерной сфере. В начале февраля постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади сообщил о запуске новых центрифуг повышенной мощности на иранском ядерном объекте в Натанзе.

«Благодаря нашим добросовестным учёным-ядерщикам, в Натанзе теперь успешно работают c UF6 (гексафторид урана. — RT) два каскада из 348 центрифуг IR6, которые почти в четыре раза мощнее (центрифуг. — RT) IR1. А также: в Фордо началась установка двух каскадов центрифуг IR3. Скоро будет больше», — написал иранский дипломат в Twitter.

Он добавил, что «МАГАТЭ ещё может провести проверку и планомерно информируется о ходе работ».

Thanks to our diligent nuclear scientists, two cascades of 348 IR2m centrifuges with almost 4 times the capacity of IR1 are now running with UF6 successfully in Natanz. Installation of 2 cascades of IR6 centrifuges has also been started in Fordow. There's more to come soon. — Gharibabadi (@Gharibabadi) February 2, 2021

В начале марта агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ сообщило, что Иран начал обогащать уран на подземном заводе в Натанзе.

Эта информация вызвала озабоченность Москвы, о чём заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат отметил, что РФ призывает все стороны «проявлять сдержанность». При этом он подчеркнул, что Вашингтон расширяет санкции против Тегерана вместо того, чтобы отменить их.

«Соответственно, иранская политика постепенного свёртывания выполнения своих добровольных обязательств в рамках СВПД тоже продолжается, и расширяются масштабы иранской ядерной деятельности», — добавил Рябков.

Министры иностранных дел Франции, Германии, Европейского союза, Ирана, Соединённого Королевства и США, а также китайские и российские дипломаты. Лозанна, 2 апреля 2015 года

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По мнению экспертов, объявив о запуске новых центрифуг, Тегеран тем не менее действует достаточно сдержанно.

«Осторожность позиции Тегерана, аккуратность, нежелание спровоцировать международный конфликт, и в тоже время дать ответ на действия Вашингтона определяют сейчас его политику», — отметила в интервью RT старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова.

По её словам, это подтверждает тот факт, что Иран, с одной стороны, вышел из дополнительного протокола по договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а с другой — обязался пока выполнять условия ДНЯО. Таким образом, Тегеран оставляет «открытым окно для переговоров как с Европой, так и с Вашингтоном», считает эксперт.

«Однако не ответить на выход США из СВПД Иран не мог. Он начал наращивать свой ядерный потенциал и готовиться к тому, чтобы провести обогащение урана до высокого уровня», — добавила Фёдорова.

«Первыми должны сделать шаг США»

Напомним, Иран и страны «шестёрки» (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) подписали в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Стороны договорились, что ИРИ откажется от разработки ядерного оружия в обмен на снятие с республики санкций, введённых ранее Советом Безопасности ООН, США и ЕС. По условиям сделки Тегеран может обогащать уран в мирных целях до уровня 3,67%.

Однако в 2018 году новый глава Белого дома Дональд Трамп вывел США из сделки и восстановил антииранские санкции. В ответ власти исламской республики также прекратили выполнять часть условий СВПД.

При этом иранская сторона заявляет о своей приверженности договору.

Джо Байден

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Джо Байден во время своей предвыборной кампании критиковал Трампа за выход из ядерной сделки с ИРИ. После победы на выборах президента США политик пообещал, что вернётся к переговорам с Ираном. Байден также добавил, что соблюдение СВПД важно для сохранения стабильности на Ближнем Востоке.

В феврале глава обновлённой пресс-службы Госдепа Нед Прайс констатировал провал политики максимального давления на Иран, которую проводила предыдущая администрация. В ведомстве считают, что эта политика дала обратный желаемому эффект: у Тегерана появилось больше возможностей для разработки ядерного оружия.

Однако Вашингтон не намерен проявлять инициативу и ждёт первого шага от иранской стороны. Как заявил Прайс, «если Иран вернётся к исполнению в полном объёме своих обязанностей в рамках СВПД, США будут готовы ответить тем же».

С похожим заявлением выступил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Во-первых, Джо Байден твёрдо намерен не дать Ирану обзавестись ядерным оружием. Во-вторых, самым верным средством достижения этой цели он считает прагматичную и трезвую дипломатию. Так что он готов сесть за стол (переговоров. — RT), говорить с Ираном о путях возвращения иранской ядерной программы под действие строгих ограничений», — заявил Салливан в беседе с CBS.

Отметим, что в начале марта глава Белого дома продлил на год действие санкционного режима в отношении Ирана, который более 25 лет назад ввела администрация Билла Клинтона.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, Байден вряд ли станет отменять рестрикции, действие которых было возобновлено по решению его предшественника.

«Администрация Трампа говорила, что в сделку с Ираном нужно было включить ряд дополнительных пунктов, к примеру, вопрос о разработке баллистических ракет. Для Байдена нет смысла сейчас отменять эти санкции, вместо этого он пытается создать новую сделку с ИРИ. В свою очередь, Тегеран хочет, чтобы сначала были сняты санкции, а уже после этого он сможет сесть за стол переговоров», — пояснил эксперт в беседе с RT.

При этом он затруднился дать какой-либо прогноз относительно дальнейшего развития ситуации с иранской ядерной сделкой.

«Исходя из действий Байдена на внешнеполитическом фронте, трудно сказать, чего именно он добивается», — говорит эксперт.

В свою очередь, Ирина Фёдорова напомнила, что возвращение США в СВПД Байден изначально трактовал лишь как первый шаг в политике Белого дома по отношению к Ирану. С точки зрения эксперта, в перспективе американская администрация рассчитывает втянуть Иран в переговоры о его ракетном потенциале, а также о действиях проиранских группировок, таких как «Хезболла».