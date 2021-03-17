В МИД России прокомментировали сообщения об обогащении урана в Натанзе

Москва озабочена информацией о том, что Иран начал обогащение урана на усовершенствованных центрифугах на объекте в иранском Натанзе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы относимся к этому серьёзно, с озабоченностью. Мы призывали и призываем все стороны проявлять сдержанность», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, вместо того чтобы снять ограничения, США расширяют санкционные списки в отношении Ирана.

«Соответственно, иранская политика постепенного свёртывания выполнения своих добровольных обязательств в рамках СВПД тоже продолжается, и расширяются масштабы иранской ядерной деятельности», — добавил дипломат.

Он отметил важность договорённости, достигнутой гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в ходе визита в Тегеран.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал власти США как можно скорее вновь присоединиться к международному ядерному соглашению.

В феврале Зариф и Гросси провели переговоры.