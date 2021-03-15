Иран призвал США вновь присоединиться к ядерной сделке

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал власти США как можно скорее вновь присоединиться к международному ядерному соглашению.

Об этом сообщает Associated Press.

Зариф напомнил, что в скором времени в Иране пройдут выборы.

«Многое может случиться между сегодняшним днём и сентябрём, поэтому Соединённым Штатам желательно действовать быстро», — заявил он.

По его словам, Иран готов вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД) после того, как к этой сделке вновь присоединятся США.

«Мы готовы вернуться незамедлительно после того, как США вернутся к выполнению сделки», — сказал он.

Ранее в Белом доме заявили, что позиция президента США Джо Байдена состоит в следующем: если Иран будет придерживаться СВПД, то Соединённые Штаты «будут делать то же самое».

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