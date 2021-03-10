RT DE готовит иск против газеты Bild после абсурдных обвинений в шпионаже

RT DE недавно объявила о намерении расширить свою деятельность. Сейчас появляется всё больше признаков того, что это напугало многих крупных издателей и против канала начата кампания, в ходе которой задействуются любые доступные средства. Вот ответ редакции.

От редакции RT DE

Вообще говоря, никому не пристало удостаивать своих критиков такой чести, чрезмерно всерьёз воспринимая их обвинения, особенно когда они носят спекулятивный характер. Но уже из одного только чувства долга перед нашими читателями мы обязаны разобраться в событиях последних дней.

Не секрет, что RT DE расширяется и в ближайшем будущем собирается запустить свой собственный телеканал. Эта новость, очевидно, взбудоражила конкурентов, которые хотят это предотвратить. Ведь если и есть что-то, чего не должно существовать, так это независимый российский телеканал в Германии.

Журнал Der Spiegel (чей девиз — «Говорить так, как есть») опубликовал статью, в которой говорится не что иное, как то, что RT DE делает свою работу, а именно — задаёт вопросы и ставит под сомнение то, что считается правдой. То, что должны делать все журналистские СМИ. Предполагаемое «откровение» оказалось провалом.

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Немецкий союз журналистов (DJV) опубликовал комментарий, в котором утверждается, что RT DE «оказывает давление на политику и журналистику». Оказывать давление на политику должно быть частью журналистского самосознания.

А что касается давления на журналистов, очевидно, что газета Süddeutsche Zeitung обеспокоена участием RT DE в пресс-конференциях правительства ФРГ и тем, что RT DE «злоупотребляет» готовностью правительства делиться информацией — опять же задавая вопросы.

To my attentive fan @M_Simonyan: We know what you are up to and we are prepared to counter your propaganda. Not just as a newspaper, but as free societies.

Stay tuned for unprecedented revelations regarding your malign network's activities and practices.

PS: #РоссиябезПутина✌️ pic.twitter.com/Vecz67mt9O — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 16, 2021

Кульминацией текущего развития событий стали так называемые утечки, распространяемые Юлианом Рёпке, журналистом газеты Bild, которая в прошлом году получила наибольшее количество жалоб со стороны немецкого Совета по делам прессы. Она использует следующие приёмы.

Возьмите сотрудника — у нас есть действующий контракт с господином Ланге, который на данный момент пока только устно заявил о своём намерении уволиться, — его якобы скандальную книгу (какое совпадение, что она выходит в свет именно сегодня, одновременно со статьёй Bild) и отрывки из внутренней коммуникации редакции, которые ему удалось перехватить. Теперь всё это нужно только ещё раз перемешать между собой и исказить. И вот запросы любителей грязного белья уже удовлетворены. «Высококлассный журналист» также не гнушается открыто призывать к нападкам на RT DE: они умеют дать отпор так называемой пропаганде не только как газета, но и как «свободные общества». И можно быть уверенными, что впереди нас ждёт ещё много интересного: он обещает «беспрецедентные откровения».

Его вопросы к редакции RT DE много говорят о его взглядах:

«Правда ли, что руководство RT DE в августе и сентябре 2020 года прилагало усилия, чтобы осуществлять шпионаж за Алексеем Навальным и двумя его соратниками в Берлине в пользу России?» «Правда ли, что вышеупомянутое руководство RT DE передавало информацию российским спецслужбам и государственным министерствам?» «Правда ли, что ни одна деталь многонедельного расследования двух сотрудников не попала ни в одну публикацию RT DE или в другие российские государственные СМИ?»

Всему этому хочется противопоставить решительное «С вами точно всё в порядке, мистер Рёпке»?

RT DE ни за кем не шпионит и не проводит никаких расследований, а сообщает о событиях, как и любое журналистское СМИ. В то время история с Навальным была темой №1 в Германии. Вполне закономерно, что её RT DE также внимательно изучил и осветил в своих материалах. Ни больше ни меньше.

И что произойдёт, когда явно обиженный режиссёр Даниэль Ланге и его недавно уволенный оператор Мануэль Мадер теперь начнут продвигать книгу Ланге и пустятся во все тяжкие?

Разумеется, Bild не приводит никаких фактов в доказательство этого смелого тезиса. Даже их ключевые свидетели этого не утверждают.

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Но зачем тогда вообще прилагать все эти якобы усилия? С первого же взгляда на Bild уже отпала бы всякая необходимость в каком-либо преследовании, ведь репортёры Bild сопровождали Навального на каждом шагу, а также распространяли информацию о том, во сколько обошлось его пребывание в клинике «Шарите». Так что если бы ФСБ России заинтересовалась этим, она вполне могла бы получить всю необходимую информацию напрямую от Bild. Ну и зачем тогда вообще нужны шпионы?

Одно можно сказать наверняка: эта кампания продолжится и, возможно, станет ещё более жёсткой.

Но мы обещаем вам: RT DE будет продолжать добросовестно исполнять свой журналистский долг независимо от этих трудностей и информировать о том, что в противном случае останется незамеченным.

В конце концов, кто в конечном итоге определяет успех RT DE и нашу репутацию? Именно вы, наши читатели, решаете, что для вас важнее, плюрализм мнений или монотонный медийный ландшафт, и важно ли вам наличие альтернативной точки зрения наряду с тем, что звучит уже как старая заезженная пластинка. Судить вам.