RT DE прокомментировал обвинения со стороны Bild в «шпионаже»

Руководитель RT DE Динара Токтосунова прокомментировала обвинения со стороны немецкого таблоида Bild в «шпионаже».

«Мы бы хотели пояснить читателям, которые не знают немецкого: статья Bild вовсе не о том, как RT DE отправил невероятно талантливого немецкого расследователя следить за Навальным по поручению российских спецслужб. На русский она переводится так: «Посредственный журналист Даниэль Ланге не смог раздобыть хоть мало-мальски эксклюзивный материал по следам ФБК в Германии и решил слить переписку из чата, где его просят делать свою работу», — заявила Токтосунова.

Она подчеркнула, что «газета Bild легендарна в своей шизофазии».

«Обвинять нас в слежке — и в то же самое время публиковать фото всех передвижений Навального, публиковать фото его кортежа, охраны и больничной палаты… Новости из жанра «Кто здесь в погонах?». Да если российским спецслужбам нужна была какая-то дополнительная информация, они бы просто купили подписку на BILDplus», — сказала руководитель RT DE.

Токтосунова напомнила, что немецкое законодательство, «пока ещё защищает прессу, позволяя ей собирать информацию о вещах, «представляющих общественный интерес».

RT DE готовит иск против немецкой газеты Bild после обвинений в «шпионаже».

В своём материале немецкий таблоид утверждает, что редакция RT DE «шпионит за Алексеем Навальным».