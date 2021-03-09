RT DE готовит иск против газеты Bild

RT DE готовит иск против немецкой газеты Bild после обвинений в «шпионаже». В своём материале немецкий таблоид утверждает, что редакция RT DE «шпионит за Алексеем Навальным».

Компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank, 15% акций которого принадлежат государству ФРГ, с 31 мая этого года.

Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает отказ немецких банков сотрудничать с RT DE и Ruptly как политическое давление. По её словам, Россия будет вынуждена принять жёсткие ответные меры в отношении немецких СМИ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских средств массовой информации.