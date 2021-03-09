RT DE готовит иск против газеты Bild

Короткая ссылка
RT
RT DE готовит иск против немецкой газеты Bild после обвинений в «шпионаже». В своём материале немецкий таблоид утверждает, что редакция RT DE «шпионит за Алексеем Навальным».
RT DE готовит иск против газеты Bild
  • globallookpress.com

Компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank, 15% акций которого принадлежат государству ФРГ, с 31 мая этого года.

Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает отказ немецких банков сотрудничать с RT DE и Ruptly как политическое давление. По её словам, Россия будет вынуждена принять жёсткие ответные меры в отношении немецких СМИ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских средств массовой информации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить