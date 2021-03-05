В кабмине ФРГ отказались отвечать на вопрос о закрытии счетов RT DE и Ruptly

В правительстве Германии отказались отвечать на вопрос о закрытии счетов RT DE и Ruptly в банке Commerzbank.

«Без комментариев. Это не касается федерального правительства», — сказал на брифинге официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос Ruptly.

В свою очередь, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что «это не первый раз», когда на немецкое правительство пытаются «возложить ответственность за деловые отношения между RT и Commerzbank».

«Я ещё раз могу заявить, что федеральное правительство никак не повлияло на решение Commerzbank о прекращении деловых отношений. Мы не знаем ничего о каких-либо иных счетах RT. В этом смысле угрозы российской стороны о жёстких ответных мерах приходятся абсолютно не к месту», — сказал дипломат.

Компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank, 15% акций которого принадлежат государству ФРГ, с 31 мая этого года. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает отказ немецких банков сотрудничать с RT DE и Ruptly как политическое давление. По её словам, Россия будет вынуждена принять жёсткие ответные меры в отношении немецких СМИ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских средств массовой информации.