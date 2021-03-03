От всего сердца: спасибо, Der Spiegel!

«Чёрт возьми! Кто бы мог подумать? Новостной журнал Der Spiegel, который никак нельзя назвать другом российских СМИ, бесплатно рекламирует RT DE, причём в материале, замаскированном под критическую статью. Мы глубоко тронуты и снимаем шляпу». От редакции RT DE.

Что же случилось с центральными средствами массовой информации в Германии? Только в середине февраля газета Süddeutsche Zeitung выпустила материал, в котором наш коллега Флориан Варвег был невольно представлен как несгибаемый и неудобный интервьюер федеральной пресс-конференции, что, возможно, добавило популярности среди критически настроенной аудитории, как уже подтягивается новостной журнал Der Spiegel и объясняет, почему RT DE — особенное СМИ.

Ладно, не совсем так. Конечно, всё это подаётся как якобы критическая статья (к сожалению, доступ к материалу платный). Каким-то образом Der Spiegel получил доступ к внутренней переписке и другой информации RT DE и сейчас козыряет этим. Хотя в статье Der Spiegel нет чего-то действительно нового. Мы, сотрудники RT DE, уже начинаем казаться себе Биллом Мюрреем из «Дня сурка». Например, там написано, что каналом RT DE управляют из Москвы. Якобы на редакцию «оказывают политическое влияние». Доказательства? После того как редакция RT DE недостаточно быстро опубликовала цитату Путина на сайте, якобы вмешалась Москва. Прозвучал «призыв к порядку», и на конференции в Zoom сотрудникам «устроили разнос». «Начальники из Москвы были недовольны», — пишет Der Spiegel.

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Ну, во-первых, хотелось бы заметить, что «наши начальники» сидят не в Москве, а в Берлине. То, что они регулярно приезжают в Москву, верно. В конце концов, они граждане России. А главный офис международной сети RT всё-таки по-прежнему находится в прекрасной Москве. Поэтому вполне возможно, особенно во времена коронавируса, что одни находятся в Берлине, а другие в Москве. Так что предполагать, что RT DE руководят из Москвы, примерно столь же верно, как и утверждать, что Германией правят из Швейцарии, потому что канцлер Германии Ангела Меркель любит проводить там свой отпуск.

А то, что начальство иногда «устраивает разнос», так это происходит даже в самых лучших фирмах. Хотя мы можем успокоить Der Spiegel: возмущение «начальников» было бы столь же велико (и оправданно), если бы редакция «проспала» важное заявление Джо Байдена, Эммануэля Макрона или Ангелы Меркель. И раз уж мы говорим об этом, то мы действительно «проспали» на один день сообщение о том, что новый президент США Джо Байден приостановил вывод войск из Германии. Поэтому спасибо, дорогие коллеги из Der Spiegel, что обращаете внимание на то, как серьёзно наше руководство относится к своей работе. Чуть больше внимания со стороны руководства было бы кстати и для Der Spiegel, если вспомнить о деле Релоциуса. Но мы не злопамятны. И между прочим: не доводит ли тот факт, что цитата Путина была опубликована так поздно, обвинения редакции в «послушности Москве» до абсурда? Но шутки в сторону.

Спасибо также, что вы обращаете внимание на то, что RT DE старается разговаривать с политиками разного спектра, но не всегда встречает при этом ответную симпатию. Хотя мы действительно стараемся изо всех сил. Иногда мы чувствуем себя как Der Spiegel во времена, когда Гельмут Коль был канцлером Германии. Помните ещё? Он ни в коем случае не хотел разговаривать с вами. Просто тогда никто не выпустил материал под заголовком «Der Spiegel говорит со всеми, кроме канцлера Коля». Везде, даже на Крайнем Севере, понимают: «Ешь то, что дают». (Дословно: «Можно танцевать только с теми невестами, которые есть на свадьбе» — фраза, сказанная Штефаном Вайлем, премьер-министром Нижней Саксонии, в связи c необходимостью создавать большую коалицию.)

Далее, как вы пишете, дорогие коллеги из Der Spiegel, из внутренней переписки следует, что у нас есть указания касательно формулировок. Например, на RT DE нельзя писать, что произошла аннексия Крыма. При этом данное «указание» отражает лишь точку зрения RT DE. Редакция RT DE не одинока в своём мнении, что, к примеру, видно в статьях эмеритированного немецкого профессора уголовного права и философии права Университета Гамбурга Райнхарда Меркеля. Тот факт, что Франк Эльбе, посол в отставке, говорит в своём комментарии для RT DE об «аннексии», доказывает, что мы, разумеется, допускаем и другие мнения.

Конечно, можно спорить о том, было это аннексией или нет. Очень важно, чтобы такой спор проходил и в немецких СМИ. И мы считаем прекрасным утверждение Der Spiegel, что RT DE в этом отношении делает вклад в медийное разнообразие в стране. Во всяком случае, на сайте Федерального центра политического образования написано: «Предотвращение власти главенствующего мнения является целью демократических обществ. Демократия предполагает свободное индивидуальное формирование мнения и политической воли всех граждан».

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© Daniel Kalker / dpa

Кстати, не мы придумали «требования к формулировкам». В этой связи стоит напомнить о длившемся десятилетия отказе изданий Springer писать ГДР без кавычек. А вы, уважаемые коллеги из Гамбурга, тоже можете привести намного более актуальный пример (в самом низу, в рамке): «Чтобы подчеркнуть, что Беларусь — суверенное государство, не являющееся частью России, Министерство иностранных дел давно стало употреблять официальное и актуальное название. Der Spiegel присоединяется к этой тенденции и в дальнейшем будет писать «Беларусь» (Belarus), а не «Белоруссия» (Weißrussland)».

Стоит ли опасаться, что Der Spiegel контролируется Министерством иностранных дел и Хайко Маас «оказывает политическое влияние на журнал»? Вы, дорогие коллеги, должны знать, как быстро можно попасть под подозрение в предвзятости.

Помните ещё некоего Ричарда Гренелла и его «оды» в адрес вашего журнала? Спасибо также, что вы отдельно написали в своей статье, что RT DE не хочет иметь ничего общего с теориями заговора. Тут вы цитируете другое внутреннее письмо RT DE, содержащее указание: «Не утверждать, что теракты 11 сентября 2001 года в США организованы американским правительством». И далее: «Также нельзя распространять информацию о том, что пандемии коронавируса не существует. «Это не означает, что мы не готовы обсуждать некоторые спорные идеи», такие как «эффективность ПЦР-тестов».

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Говорят, что новость только тогда является новостью, когда в ней написано: «Человек укусил собаку». А не: «Собака укусила человека». В этом смысле процитированное вами письмо было бы сенсацией, если бы в нём стояло, что журналисты RT DE должны утверждать, «что теракты 11 сентября 2001 года в США организованы американским правительством». Но этого там нет. А что, простите, не так с тем, чтобы критически подходить к вопросу об «эффективности ПЦР-тестов»? Оставим за скобками то, что критический подход всегда являлся первой заповедью журналистики, но ведь и совсем другие СМИ, которые не подозреваются в том, что они «марионетки Кремля», сообщают о том, что тесты вполне могут выдавать ошибки.

Но спасибо, дорогие коллеги из Der Spiegel, что обращаете внимание на то, что RT DE использует те же формулировки, что и Институт имени Роберта Коха. Наконец, в другом упомянутом вами внутреннем письме RT DE сообщается, что не стоит «писать, что пандемия коронавируса была «объявлена государством». И далее: «Однако можно сказать, что пандемия была «объявлена Всемирной организацией здравоохранения», потому что именно ВОЗ сделала это официальным фактом». И вы, дорогие коллеги из Гамбурга, таинственно добавляете: «Акцент, очевидно, делается на слове «объявлена», аудитория поймёт».

Должны признать: даже после многократного прочтения нам не стал понятен смысл этого предложения. Слово «объявлена» стало уже тайным кодом последователей теорий заговора? Если так, то Институт имени Роберта Коха тоже относится к сторонникам движения Querdenken, поскольку он тоже использует слово «объявлена»?

И вообще вы, дорогие коллеги, считаете, что RT DE крепко дружит с представителями Querdenken. Вы пишете дословно следующее: «В последние месяцы RT DE превратился в придворное СМИ движения Querdenken и других ковид-диссидентов. Портал чаще других сообщает о демонстрациях против ограничительных мер, агентство Ruptly ведёт прямые трансляции».

Мы были так потрясены этим обвинением, что провели небольшой тест. Мы ввели понятие Querdenken в поисковик Der Spiegel и (по состоянию на момент написания материала) получили 1674 результата. Проведя точно такой же тест на сайте RT DE, мы получили 113 результатов. По запросу «ковид-диссиденты» (Corona-Skeptiker) поисковик Der Spiegel выдаёт 143 результата. На RT DE — целых 43. Но мы, дорогие коллеги из Der Spiegel, уже поняли: в сущности, речь идёт не о количестве материалов, а о предоставлении голоса инакомыслящим.

Поэтому нам очень понравилось, как вы косвенно дали понять, что RT DE относится к тем немногим СМИ, которые представляют весь спектр мнений по данной теме. Merci beaucoup.

Также спасибо, что вы обращаете внимание на то, насколько успешны материалы RT DE по теме «коронавирус» и что это отражается на количестве просмотров. Здесь вы цитируете другое внутреннее письмо RT DE: «Очевидно, редакции это пошло на пользу. «Наши показатели за август очень хорошие. Демонстрации движения Querdenken, безусловно, помогли», — написала управляющий директор Динара Токтосунова в электронном письме всей редакции 5 сентября 2020 года. В сентябре «хороший толчок дало активное освещение дела Навального».

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Мы и радуемся нашему успеху. Конечно, все знают, что вас в Der Spiegel совсем не интересует количество просмотров. В Гамбурге работают только «из любви к делу» и «питаются святым духом». Нам было бы интересно узнать, по каким критериям вы выбираете темы. Наверняка у вас не приветствуется, когда ваш материал набирает много просмотров. Но что думают о таком подходе ваши клиенты-рекламодатели?

Также нас обрадовало, что вы ещё раз отдельно представляете некоторых коллег RT DE как неудобных журналистов и отличаете их таким образом от однообразной журналистики центральных СМИ. Мы сами лучше бы и не сделали. Снимаем шляпу! Честно! Нам есть ещё чему у вас поучиться!

Хотя у нас имеются смутные подозрения, почему вы, дорогие коллеги из Der Spiegel, публикуете такой материал именно сейчас. Может такое быть, что вы вне себя от радости, оттого что RT DE объявил о планах «канала начать круглосуточное вещание», как вы пишете? И сейчас вы хотите оказать давление на учреждения, занимающиеся вопросами СМИ, чтобы обогатить немецкий медиаландшафт на один неудобный голос. Мы тронуты. Право, не стоило...

Чтобы отблагодарить вас за бесплатную рекламу RT DE, мы в редакции решили пригласить вас, дорогие коллеги из Der Spiegel, в следующий раз на шашлыки. Конечно, после того как закончится вся эта история с коронавирусом. Тогда мы, может быть, покажем вам нашу спрятанную в подвале армию троллей — но не будем перегибать палку.