YouTube сделал предупреждение RT из-за трансляции выступления Трампа
- Reuters
Официальная причина предупреждения — «в данных видео недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech, необходимо дать больше деталей и больше объясняющей информации, необходимо добавить контекст, а именно что это пример hateful speech».
«Все эти сложные непереводимые американизмы означают очень простую цензуру. В самом видео (не в описании) нужно проговаривать, что любое оспаривание результатов выборов есть ложь. То, что это прямой эфир без комментариев, YouTube не волнует», — говорится в сообщении RT в Telegram.
При этом трансляцию выступления Трампа вели разные мировые СМИ, включая Reuters, The Independent и ABC, однако претензии были выдвинуты к RT, Sputnik и RT DE.
Позднее YouTube удалил видео RT с речью Трампа с конференции консерваторов.