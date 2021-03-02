YouTube сделал предупреждение RT из-за трансляции выступления Трампа

Администрация YouTube сделала предупреждение RT за прямую трансляцию речи экс-президента США Дональда Трампа с конференции консерваторов в Орландо.

Официальная причина предупреждения — «в данных видео недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech, необходимо дать больше деталей и больше объясняющей информации, необходимо добавить контекст, а именно что это пример hateful speech».

«Все эти сложные непереводимые американизмы означают очень простую цензуру. В самом видео (не в описании) нужно проговаривать, что любое оспаривание результатов выборов есть ложь. То, что это прямой эфир без комментариев, YouTube не волнует», — говорится в сообщении RT в Telegram.

При этом трансляцию выступления Трампа вели разные мировые СМИ, включая Reuters, The Independent и ABC, однако претензии были выдвинуты к RT, Sputnik и RT DE.

Позднее YouTube удалил видео RT с речью Трампа с конференции консерваторов.