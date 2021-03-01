После заявления RT DE о начале вещания: Der Spiegel упражняется в «расследовательской журналистике»
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- © Georg Wendt
После того как мы объявили, что до конца года у нас будет свой телеканал в Германии, мы оказались в центре внимания основных СМИ. Внимание на нас обратили и коллеги из журнала Der Spiegel. Они прислали нам много вопросов, мы же хотим поделиться одним из самых забавных. Этот вопрос касается нашего программного директора Александра Коростелёва.
Вопрос Der Spiegel:
«Ваш шеф-редактор — Александр Коростелёв. Он учился в МГИМО, который подчиняется МИД Москвы. Господин Коростелёв поддерживает или поддерживал связь с МИД РФ и/или спецслужбами РФ (СВР, ФСБ и др.)? Если да, то в каком виде?»
Ответ RT DE:
«Поскольку вопрос о биографии нашего программного директора был задан не ему лично, мы переслали этот вопрос ему».
Ответ Александра Коростелёва:
«Поскольку основатель журнала Der Spiegel Рудольф Аугштайн был удостоен звания почётного доктора МГИМО, моей альма-матер, в своей статье вы наверняка коснётесь вопроса, сотрудничал ли господин Аугштайн — и если да, то в каком виде — с МИД РФ и/или спецслужбами РФ (ФСБ, СВР и др.)».