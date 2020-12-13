Представители правительства Германии не дали чёткого ответа на вопросы журналиста RT DE

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Журналист RT DE Флориан Варвег задал вопрос представителю МИД ФРГ Марии Адебар о заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Берлин рад возвращению США на международную арену, так как «вакуум в Сирии и Ливии» заполняется «автократами из России и Турции».

Ранее в интервью Der Spiegel Маас рассказал, что Европа и США не должны «оставлять вакуум, как, например, в Ливии или Сирии, который затем заполняется другими  Россией или Турцией».

Варвег попросил представителя Мааса уточнить, что конкретно имел в виду министр, а также назвать примеры распространения мира, демократии и прав человека Европой с США.

Адебар перечислила усилия Евросоюза в области прав человека, в том числе на площадках ООН и АСЕАН, в ответ на что Варвег подчеркнул, что Адебар не назвала конкретные примеры совместной работы США и ЕС в Сирии и Ливии по данным направлениям.

После этого в диалог вмешался официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, отметив, что «ЕС и США ведут общую борьбу с ИГ*».

При этом ни Зайберт, ни Адебар не ответили журналисту на вопрос о том, означает ли высказывание Мааса, что Турция и Россия «не являются частью Европы для министра иностранных дел Германии».

Вместо этого представитель министра заявила, что Варвег «вырывает слова из контекста».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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