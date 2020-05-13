Журналисту RT на пресс-конференции в Германии выключили микрофон после вопроса о протестах и России

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RT
Журналисту RT Deutsch Флориану Варвегу в ходе пресс-конференции не дали ответить коллеге из газеты Bild во время дискуссии после вопроса о демонстрациях против режима изоляции в ФРГ и людей, «связанных с Россией».

Присутствовавший на пресс-конференции правительства Германии шеф-репортёр газеты Bild задал вопрос, не считают ли немецкие власти, что протесты и демонстрации против режима изоляции инспирированы из-за рубежа и там выступают «люди, которые связаны с Кремлём». Он поинтересовался, какие меры в связи с этим может принять правительство.

В ответ представители немецких властей отметили, что власти очень волнуются за нынешнюю ситуацию, не ответив на тезис про Россию.

«Что вы всё-таки думаете про утверждения коллеги из Bild, что Россия стоит за протестами?» — задал уточняющий вопрос журналист RT Deutsch.

Немецкие чиновники на это ответили, что «все случаи индивидуальны» и «мы уже отвечали на этот вопрос».

Журналисту Bild после этого включили микрофон: «Хочу заявить коллеге, который работает на Россию, что у нас в Германии нет госмедиа, а есть свободная пресса и свободный обмен мнениями — к счастью, для коллеги из России».

Когда корреспондент RT Deutsch Варвег хотел ответить на эту реплику, ему отключили микрофон.

«Если вам постоянно приходится подчёркивать, что в Германии существует «свободная, независимая пресса», то в это всё сложнее поверить», — прокомментировал инцидент один из пользователей.

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