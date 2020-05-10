«Факты истории нельзя игнорировать»: МИД РФ осудил заявление Белого дома о «победе США и Британии» над нацизмом

В российском МИД прокомментировали запись в аккаунте Белого дома, в которой говорится о «победе США и Великобритании над нацизмом», но не упоминается вклад Советского Союза. В ведомстве указали на попытки искажения истории, которые «не прекращаются даже в дни празднования 75-летия победы на фашизмом». Дипломаты подчеркнули, что публикация идёт вразрез с недавним совместным заявлением Владимира Путина и Дональда Трампа о годовщине исторической встречи американских и советских солдат на Эльбе.

Министерство иностранных дел России отреагировало на запись, опубликованную 8 мая в аккаунтах Белого дома в социальных сетях.

В приуроченной к годовщине капитуляции нацистской Германии записи говорится о «победе США и Великобритании над нацизмом». При этом вклад Советского союза в Победу не упоминается.

«Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы», — подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.

В МИД отметили, что в канун Дня Победы у чиновников в США не нашлось храбрости и желания «хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная армия и советский народ во имя всего человечества».

Российские дипломаты обратили внимание, что продемонстрированное в записи отношение диссонирует с принятым 25 апреля президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе, в котором ставится акцент на совместные усилия двух стран.

«Исходим из того, что реальные факты истории нельзя игнорировать — вне зависимости от симпатий или антипатий, которые возникают как в отношении освободившего в те годы мир от коричневой чумы Советского Союза, так и применительно к нашей стране сегодня», — указали в российском МИД.

On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!



"America's spirit will always win. In the end, that's what happens." pic.twitter.com/umCOwRXWlB — The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020

Во внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание, что запись получила обширный негативный отклик от других пользователей соцсетей. В МИД указали, что подобные критические комментарии удаляют авторы публикации в аккаунте Белого дома.

Среди комментариев под записью часто встречается фотография «Знамя Победы над рейхстагом» корреспондента Евгения Халдея, варианты её художественной обработки, а также другие изображения взятого в мае 1945 года Берлина. Некоторые из этих публикации сопровождаются ироничными надписями.

«Американские солдаты водружают знамя на рейхстаг после того, как они захватили Берлин», — гласит шуточный комментарий одного из пользователей в ответ на публикацию в аккаунте Белого дома.

«Не знаю, невежество это, высокомерие или и то, и другое. Это крайне неуважительно. Что бы кто ни думал о бывшем Советском Союзе, факт в том, что именно советские люди взяли Берлин, и это они потеряли больше соотечественников, чем какая-либо другая страна», — говорится в другом комментарии.

В свою очередь, журналист Бен Нортон назвал публикацию Белого дома «полнейшей ложью».

«Нацистскую Германию победил Советский Союз, а не США и Великобритания. На протяжении большей части Второй мировой войны Америка и Великобритания имели дело в общей сложности с десятью немецкими дивизиями. СССР же в одиночку воевал более чем с двумястами дивизиями. Белый дом пытается переписать историю», — написал он.

В заключение в МИД призвали не превращать тему подвига старшего поколения в войне в «ещё одну проблему в двусторонних отношениях, и без того переживающих сложные времена».

«Россия и США, несмотря на разногласия, могут на основе доверия, взаимного уважения и учета интересов друг друга давать совместный отпор множащимся вызовам современности», — подытожили в МИД, пообещав «провести серьёзный разговор» с американскими официальными лицами.

О ситуации также высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, мириться с подобным поведением нельзя.

«Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя лидером свободного мира и защитником демократии, непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», — написала Захарова в Facebook.

«Из истории будут стираться другие участники»

Ещё до публикации в социальных сетях Белого дома Пентагон разместил на своём сайте презентацию, в которой перечислены основные вехи Второй мировой войны. В этом документе роль СССР в разгроме Третьего рейха представлена преимущественно в негативном контексте.

В частности, в американском оборонном ведомстве высказали точку зрения, согласно которой миссия Красной армии в Европе привела к разрушительным последствиям для региона. В Пентагоне также полагают, что Москва «оккупировала» восточноевропейские республики.

Комментируя публикации американских ведомств о войне, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов напомнил о «стандартном для США чувстве исключительности».

«Надо иметь в виду, что это заявление является оскорбительным не только для нашего народа и народов бывшего СССР, которые внесли основной вклад в разгром фашистской Германии. Также и для таких стран, как Китай и Франция, которые вместе с Великобританией, США и СССР участвовали в создании ООН как ведущие члены антигитлеровской коалиции, десятков других государств, которые на разных этапах сражались с фашистской Германией», — отметил эксперт.

Он предположил, что таким образом формируется современное представление об истории стран Запада.

«Мы уже видим данные социологических исследований, в том числе среди школьников и молодёжи, которые свидетельствуют о том, что значительной процент населения Европы и США абсолютно уверен в том, что победили только американцы», — сказал Шаповалов.

В свою очередь, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров отметил, что США подают свою историю, исходя из политической конъюнктуры. По его словам, США хотят написать свою историю XX века, в которой именно они являются победителями во Второй мировой войне

«Они рассчитывают, что постепенно из истории будут стираться другие участники этих событий, и история по версии США станет всеобщей. Какая-то мелочь может иметь далекоидущие последствия, из таких мелочей и состоит американская пропаганда», — заключил эксперт.