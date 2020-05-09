В Facebook объяснили удаление фото с красным знаменем над Рейхстагом

Короткая ссылка
В Facebook заявили, что снимок, на котором советские солдаты водружают красное знамя над Рейхстагом, удалён из постов по ошибке.
В Facebook объяснили удаление фото с красным знаменем над Рейхстагом
  • AFP
  • © YEVGENIY KHALDEI ITAR-TASS

«Этот контент был удалён по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», — приводит РИА Новости слова официального представителя Facebook.

Там отметили, что компания временно отправляет домой сотрудников, которые занимаются проверкой контента, и полагается на автоматизированные системы проверки.

Ранее пользователи Facebook обратили внимание, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.

Отмечалось, что публикации блокируются, так как они «нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить