В Facebook объяснили удаление фото с красным знаменем над Рейхстагом

В Facebook заявили, что снимок, на котором советские солдаты водружают красное знамя над Рейхстагом, удалён из постов по ошибке.

«Этот контент был удалён по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», — приводит РИА Новости слова официального представителя Facebook.

Там отметили, что компания временно отправляет домой сотрудников, которые занимаются проверкой контента, и полагается на автоматизированные системы проверки.

Ранее пользователи Facebook обратили внимание, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.

Отмечалось, что публикации блокируются, так как они «нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций».