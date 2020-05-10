Путин: память о победе в Великой Отечественной войне останется навечно

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Историческая память о победе в Великой Отечественной войне останется у народа России навсегда, и для этого не требуется пропаганда, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: память о победе в Великой Отечественной войне останется навечно
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Безусловно, историческая память у нашего народа останется навсегда, у меня нет никаких сомнений в этом. Потому что все события Великой Отечественной войны и её окончание победой — это триумф русского народа и всех народов Советского Союза», — цитирует его в эфире телеканала «Россия 1» РИА Новости.

Путин также напомнил, что на РСФСР пришлось почти 70% потерь СССР за годы войны, что не может не оставить свой след.

«Это не может не остаться в народной памяти не на долгие годы, а навсегда», — подчеркнул лидер России.

По словам Путина, движение «Бессмертный полк» свидетельствует, что народ хранит память о своих героях.

«Безусловно, движение, которое подхвачено миллионами людей в нашей стране, — «Бессмертный полк» — говорит о том, что не нужно никакой пропаганды для того, чтобы люди сохраняли память о своих героических предках, потому что это связывает нас с ними и в собственных глазах поднимает», — добавил глава государства.

Ранее Путин выразил мнение, что патриотизм, который является российской национальной идеей, не должен быть «квасным, затхлым и кислым», а должен служить успешному развитию страны.

Он также пообещал, что участники акции «Бессмертный полк» ещё пройдут по Красной площади с портретами их близких, участвовавших в войне.

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