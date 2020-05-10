Путин назвал патриотизм национальной идеей России

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Президент России Владимир Путин выразил мнение, что российской национальной идеей является патриотизм, который не должен быть «квасным, затхлым и кислым», а должен служить успешному развитию страны.
Путин назвал патриотизм национальной идеей России
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Фрагмент интервью главы государства программе «Москва. Кремль. Путин» опубликован в Instagram её ведущего Павла Зарубина.

«Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть. Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», — заявил Путин в ответ на вопрос о российской национальной идее. 

По словам российского лидера, не следует «всё время хвататься только за наше героическое прошлое», а нужно вносить вклад в успешное будущее страны.

«Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, её движению вперёд... Нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», — подчеркнул Путин.

В феврале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал заниматься не лозунгами, а практической стороной патриотизма.

Путин, в свою очередь, заявил, что именно мужество и патриотизм россиян спасли страну от гражданской войны и распада государственной системы в 1990-е годы.

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