Путин назвал патриотизм национальной идеей России

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что российской национальной идеей является патриотизм, который не должен быть «квасным, затхлым и кислым», а должен служить успешному развитию страны.

Фрагмент интервью главы государства программе «Москва. Кремль. Путин» опубликован в Instagram её ведущего Павла Зарубина.

«Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть. Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», — заявил Путин в ответ на вопрос о российской национальной идее.

По словам российского лидера, не следует «всё время хвататься только за наше героическое прошлое», а нужно вносить вклад в успешное будущее страны.

«Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, её движению вперёд... Нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», — подчеркнул Путин.

В феврале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал заниматься не лозунгами, а практической стороной патриотизма.

Путин, в свою очередь, заявил, что именно мужество и патриотизм россиян спасли страну от гражданской войны и распада государственной системы в 1990-е годы.