Путин рассказал, что спасло Россию от развала в 1990-е годы

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что только благодаря мужеству и патриотизму россиян в 1990-е годы страна была отодвинута от черты, за которой её могли ожидать гражданская война и распад.
Путин рассказал, что спасло Россию от развала в 1990-е годы
  • РИА Новости

Об этом он рассказал на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай»

По словам главы государства, Россия действительно пережила в девяностые годы двадцатого века один из самых трудных периодов своей истории. Путин отметил, что вместе с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами россияне также подверглись агрессии со стороны международного терроризма.

Он добавил, что Россия тогда подошла к опасной черте, за которой могли произойти развал и распад государства. Путин считает, что страна в 90-е годы могла погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны.

«И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты», — заявил глава государства.

Также Путин заявил, операция российских ВКС в Сирию позволила предотвратить проникновение в Россию сотен и даже тысяч вооружённых головорезов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить