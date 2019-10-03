Путин рассказал, что спасло Россию от развала в 1990-е годы

Президент России Владимир Путин заявил, что только благодаря мужеству и патриотизму россиян в 1990-е годы страна была отодвинута от черты, за которой её могли ожидать гражданская война и распад.

Об этом он рассказал на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай»

По словам главы государства, Россия действительно пережила в девяностые годы двадцатого века один из самых трудных периодов своей истории. Путин отметил, что вместе с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами россияне также подверглись агрессии со стороны международного терроризма.

Он добавил, что Россия тогда подошла к опасной черте, за которой могли произойти развал и распад государства. Путин считает, что страна в 90-е годы могла погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны.

«И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты», — заявил глава государства.

Также Путин заявил, операция российских ВКС в Сирию позволила предотвратить проникновение в Россию сотен и даже тысяч вооружённых головорезов.