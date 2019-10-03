Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в страну головорезов из Сирии

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Операция ВКС в Сирии позволила предотвратить проникновение в Россию сотен и даже тысяч вооружённых головорезов, заявил российский президент Владимир Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».
Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в страну головорезов из Сирии
  • РИА Новости

«Мы нанесли поражение уже практически побеждавшему на территории Сирии межународному террористическому интернационалу, предотвратили возвращение, инфильтрацию в нашу страну и в соседние государства, с которыми у нас нет визового режима — у нас прозрачные границы, — предотвратили инфильтрацию сотен, а может, даже тысяч вооружённых головорезов», — сказал президент России.

Он отметил, что уровень насилия в Сирии снизился за последние годы, а для урегулирования ситуации удалось наладить отношения с другими странами.

Ранее на официальном сайте Минобороны России открыли специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».

Он информирует о деятельности Вооружённых сил России по борьбе с международным терроризмом и по восстановлению мирной жизни в САР.

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