Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в страну головорезов из Сирии

Операция ВКС в Сирии позволила предотвратить проникновение в Россию сотен и даже тысяч вооружённых головорезов, заявил российский президент Владимир Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы нанесли поражение уже практически побеждавшему на территории Сирии межународному террористическому интернационалу, предотвратили возвращение, инфильтрацию в нашу страну и в соседние государства, с которыми у нас нет визового режима — у нас прозрачные границы, — предотвратили инфильтрацию сотен, а может, даже тысяч вооружённых головорезов», — сказал президент России.

Он отметил, что уровень насилия в Сирии снизился за последние годы, а для урегулирования ситуации удалось наладить отношения с другими странами.

Ранее на официальном сайте Минобороны России открыли специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».

Он информирует о деятельности Вооружённых сил России по борьбе с международным терроризмом и по восстановлению мирной жизни в САР.