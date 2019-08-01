На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»
- Reuters
Раздел состоит из тематических рубрик, рассказывающих о боевой работе ВКС по точечному уничтожению объектов террористов и о деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
В рамках сегмента, посвящённого деятельности ЦПВС, представлены карты с гуманитарной обстановкой, информация о проводимых акциях, оказании помощи сирийцам в восстановлении объектов инфраструктуры.
В формате инфографики будет предоставляться информация о нарушениях боевиками режима прекращения огня.
В специальном разделе также будут публиковаться заявления и брифинги должностных лиц МО, информационные бюллетени и другая информация.
Ожидается, что раздел позволит «эффективнее противодействовать распространяемым фейкам и участившимся попыткам фальсификации информации о деятельности Вооружённых сил России».
Ранее на сайте Минобороны появился интерактивный раздел ко Дню ВМФ.